Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

36,00 EUR +2,86% (30.04.2020, 16:56)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (30.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Am Montag, dem 27. April, habe das Unternehmen den Geschäftsbericht 2019 vorgelegt und zu einem Conference Call geladen. Auch wenn die Zahlen 2019 jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise nicht mehr allzu wichtig erscheinen würden, müssten die Analysten von SRC Research konstatieren, dass die Gesellschaft für 2019 unsere Erwartungen übertroffen habe. Der Vorsteuergewinn habe deutlich um 27% auf 70,5 Mio. Euro zulegen können. Sie hätten lediglich knapp 65 Mio. Euro erwartet. Beim Nettogewinn habe sich sogar ein Anstieg um 34% von 40 Mio. Euro in 2018 auf über 53 Mio. Euro in 2019 ergeben. Die Prognose der Analysten von SRC Research habe auch hier tiefer, bei gut 48 Mio. Euro, gelegen.Das Unternehmen habe die letzten drei extrem ertragreichen Jahre dafür genutzt,die Bilanz wetterfest zu machen, das Eigenkapital und den Cash-Bestand deutlich auszubauen und die Nettoverschuldung und die Finanzierungskosten signifikant zu reduzieren. Eine EK-Quote von 35% und ein aktueller Cash-Bestand von weit über 200 Mio. Euro sei viel für einen Entwickler, der über eine hochwertige Pipeline verteilt über zahlreiche europäische Metropolregionen verfüge und der fast 60% seiner Pipeline nicht im aktuell schwierigen Hotelbereich habe, sondern in Residential und Office-Developments. Gut zu wissen sei auch, dass alle 2020 zum Abschluss stehenden Commercial Projekte (Hotels und Office) bereits forward verkauft seien und auch bei den Apartments jetzt schon 70% verkauft seien.Die Analysten von SRC Research hätten die Aktie bereits am 25. März neu eingeschätzt und ihre Kaufempfehlung bei dem damaligen sehr tiefen Kurs von 27 Euro erneuert, wenn auch mit einem reduzierten Kursziel von 44 Euro (zuvor: 54 Euro). Sie würden jetzt bei diesem Kursziel bleiben, zumal das Unternehmen die Zahlung einer Dividende von 2,20 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt habe, was einer aktuellen Dividendenrendite von deutlich über 6% entspreche und das Vertrauen in die eigene Stärke unterstreiche. Auch beim Kursziel von 44 Euro habe man im Übrigen noch eine hohe 5% Rendite. Die Analysten von SRC Research würden zudem glauben, dass der deutliche Rückgang im Gewinn im laufenden Geschäftsjahr - hier würden den Analysten von SRC Research minus 30% eine gute Richtschnur erscheinen - und das schwache Sentiment für Hotelassets schon mehr als genug eingepreist seien. Gleichzeitig würden sie glauben, dass UBM Maßnahmen ergreifen werde, die künftige Pipeline mehr auf Wohnen auszurichten und somit das Gewicht des Hotelgeschäfts zu verringern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:35,80 EUR +2,58% (30.04.2020, 15:24)