Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

41,70 EUR -0,24% (31.08.2018, 09:04)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (31.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Das Unternehmen habe am Donnerstag den Bericht zum ersten Halbjahr 2018 veröffentlicht und habe über neue Rekorde berichten können. Die Gesamtleistung sei von 422 Mio. Euro im Vorjahr um 31% auf 553 Mio. Euro angestiegen, während der Umsatz sogar um über 57% von 234 Mio. Euro auf 368 Mio. Euro angestiegen sei. Das Wachstum sei größtenteils auf die höheren Erlöse aus Immobilienverkäufen zurückzuführen, wie z.B. dem Leuchtenbergring Projekt in München, welches alleine schon über 180 Mio. Euro zur Gesamtleistung beigetragen habe. Während in der Vorjahresperiode ein Währungsgewinn von 16,5 Mio. Euro zum sonstigen betrieblichen Ergebnis beigetragen habe, müsse im laufenden Jahr ein Währungsverlust von über 10 Mio. Euro des polnischen Zlotys im sonstigen betrieblichen Aufwand verbucht werden. Trotzdem habe das operative Ergebnis auf Basis des EBIT deutlich von über 20 Mio. Euro auf über 36 Mio. Euro um fast 80% gesteigert werden können. Das Vorsteuerergebnis habe sich von rund 23 Mio. Euro auf über 28 Mio. Euro um über 24% erhöht. Der Nettogewinn sei sogar um 28% angestiegen und habe nach 16 Mio. Euro im Vorjahr nun bei rund 28 Mio. Euro gelegen, was ein neues Rekordhoch darstelle. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 2,53 Euro.Seit Jahresende 2017 sei die Eigenkapitalquote des Unternehmens von 31% auf rund 37% angestiegen. Die LTV-Ratio sei signifikant von 42% zum Jahresende auf nunmehr nur 28% gesunken und die Nettoverschuldung sei von 478 Mio. Euro auf 311 Mio. Euro reduziert worden. Die Projektpipeline stehe weiterhin bei sehr hohen 1,8 Mrd. Euro, wovon sich 75% der Projekte in Deutschland und Österreich befinden würden. Zum Halbjahr habe die Pipeline aus über 130 Tsd. qm Bürofläche, über 3.570 Wohnungen und 11 Hotels bestanden. Vor nur wenigen Tagen sei ein weiteres Luxushotelprojekt in Prag verkündet worden, womit sich die Hotelanzahl nun auf 12 noch einmal erhöht habe.Alles in allem würden die Analysten von SRC Research dem zweiten Halbjahr und den kommenden Jahre optimistisch entgegensehen. Das Unternehmen habe es trotz zahlreicher Fertigstellungen in den vergangenen Quartalen geschafft, die Pipeline auf einem hohen Level zu halten. Weiterhin gebe der derzeit hohe Cashbestand weiteren Spielraum und Firepower.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs UBM Development-Aktie:40,80 EUR -2,16% (31.08.2018, 08:02)