12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



42,20 EUR -1,40% (19.04.2022, 17:23)



42,00 EUR -1,41% (19.04.2022, 17:35)



AT0000815402



852735



2U2



UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (19.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) weiterhin zu kaufen.Für laufende Projekte der UBM seien die Preise für die meisten Kostenfaktoren mit dem Auftragnehmer fixiert. Folglich dürften die anfänglichen Auswirkungen des derzeitigen inflationären Umfelds relativ moderat bleiben, allerdings könnten Materialengpässe zu gewissen Verzögerungen führen. Bei neuen Projekten sei es schwierig, die Baukosten im Vorfeld abzusichern, da die Vertragspartner zunehmend variable Verträge bevorzugen würden. Dies könnte sich auf die Margen auswirken, wenn mehr variable Komponenten eingesetzt würden. Falls die Kosten überproportional steigen würden, ohne dass eine entsprechende Anpassung der Marktpreise erfolge, sähen die Analysten die Möglichkeit, dass sich Projektstarts verzögern würden.Auch wenn UBM sich den vorherrschenden Marktrisiken nicht entziehen könne, sei das Unternehmen mit einer Liquiditätsposition von EUR 423 Mio. und einer gesunkenen Nettoverschuldung von EUR 403 Mio. gut auf ein weiteres turbulentes Marktumfeld vorbereitet. Die ausgewiesene Eigenkapitalquote von 36,8% liege über dem oberen Ende des angestrebten Zielbereichs von 30-35%.Soweit die aktuelle geldpolitische Entwicklung und der Ukraine-Krieg keinen strukturellen Wandel auslösen würden, würden die Analysten davon ausgehen, dass die Nachfrage nach dem Projektentwicklungsportfolio von UBM robust bleiben sollte, da Immobilien in der Vergangenheit in unsicheren Zeiten eine solide Entwicklung gezeigt hätten und zudem einen gewissen Schutz vor Inflation geboten hätten. Die zunehmend strengeren Umweltauflagen in Verbindung mit höheren Baukosten dürften die Preisgestaltung für neue Büro- und Wohnimmobilien begünstigen. Steigende Zinsen könnten diesen Effekt jedoch konterkarieren, die Preisdynamik der letzten Jahre stoppen und zu einem vorübergehenden Nachfragerückgang führen, insbesondere wenn sich die Mieten nicht ausreichend angleichen und die Renditen weiter sinken würden.Angesichts des unsicheren Umfelds sei es derzeit nur schwer möglich, zuverlässige Schätzungen abzugeben. Unter der Annahme, dass die Projektpipeline realisiert werden könne, wenn auch zu höheren Kosten, würden die Analysten ihre EBT-Schätzungen um rund 10% senken. Wir würden davon ausgehen, dass UBM, ähnlich wie in den letzten Jahren, auch weiterhin einige Projekte vor Baubeginn verkaufen könnte und somit Bewertungsgewinne realisiere, die das Ergebnis unterstützen sollten.Der Erwerb von Liegenschaften in Mainz Anfang dieses Jahres unterstütze die mittel- bis langfristige Pipeline, die nun wieder auf ein Niveau von EUR 2,4-2,5 Mrd. ansteigen könnte. In ihren jüngsten Schätzungen gehen die Analysten der RBI davon aus, dass die Proejktpipeline weitgehend wie geplant umgesetzt werden kann, wenn auch mit geringerer Rentabilität, und dass die Nachfrage nach neuen Immobilien solide bleiben wird. Die bekannten Risiken sollten mittelfristig kontrollierbar sein, angesichts der verbesserten Bilanz und der starken Liquidität von UBM.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.