Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

33,78 EUR +2,05% (07.04.2017, 15:02)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (07.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Gestern habe die Gesellschaft ihren Geschäftsbericht für 2016 veröffentlicht. Dadurch seien die vorläufigen Zahlen bestätigt worden, zu welchen die Analysten bereits am 7. März ein Update veröffentlicht hätten. Die Umsätze des Unternehmens seien deutlich um 35% gegenüber dem Vorjahr auf 417 Mio. Euro angestiegen. Dies sei hauptsächlich durch das sehr starke Geschäft in Deutschland bedingt gewesen. Dem hätten jedoch eine negative Bestandsveränderung und ein erhöhter Aufwand aus Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen entgegengestanden, wodurch das operative Ergebnis (EBIT) von 74 Mio. Euro auf 46 Mio. Euro um 38% gesunken sei. Das Vorsteuerergebnis sei allerdings nur um 20% auf 40 Mio. Euro gesunken, da die Gesellschaft von erheblich geringeren Finanzierungsaufwendungen profitiert habe. Mit einem Nettoergebnis nach Minderheiten von 29 Mio. Euro (2015: 34 Mio. Euro) liege das Ergebnis je Aktie bei 3,90 Euro. Die vorgeschlagene 2016er Dividende von 1,60 Euro je Aktie bleibe stabil auf Vorjahresniveau.Anfang dieser Woche habe UBM bereits mit einer sehr positiven Meldung aufwarten können, und zwar dem Forward Sale des Zalando Headquarter Projektes in Berlin. Dieses sei bereits 18 Monate vor Fertigstellung an einen Koreanischen Asset Manager, namentlich Capstone Asset Management, für 196 Mio. Euro verkauft worden. Dieser Deal treibe somit auch die angestrebte Verringerung der Nettoverschuldung weiter voran.UBM weise eine sehr überzeugende Development-Pipeline für die kommenden Jahre auf und sei auf einem sehr guten Weg, die Nettoverschuldung signifikant zu verringern, um somit den Equity Value des Unternehmens noch sichtbarer zu machen.Börsenplätze UBM Development-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs UBM Development-Aktie:32,459 EUR -0,14% (07.04.2017, 08:07)