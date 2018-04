Börse Frankfurt-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Rußland geprüft. (11.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Immobilienkonzerns UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wien: UBS).Das Unternehmen habe den Geschäftsbericht für 2017 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. UBM habe hierbei die vorläufigen Zahlen bestätigen können und ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr auf demselben Niveau wie im Rekordjahr 2015 verzeichnet. Die Gesamtleistung sei von rund 558 Mio. Euro in 2016 um fast 34% auf 745 Mio. Euro angestiegen. Dies sei von der hohen Anzahl an Verkäufen als Teil des Fast Track 2017 Programms getrieben worden. Der Saldo der Fair-Value-Anpassungen habe in 2017 bei über 30 Mio. Euro (2016: 34 Mio. Euro) gelegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge seien signifikant von 7,5 Mio. Euro auf über 30 Mio. Euro angestiegen. Dies sei vor allem bedingt durch Währungsgewinne gewesen, insbesondere des Polnischen Zloty.Das Unternehmen habe ebenfalls die Kosten deutlich verringern können und somit zusätzlich die Profitabilität gesteigert. Das operative Ergebnis auf Basis des EBIT sei um mehr als 5% gestiegen und habe nach über 46 Mio. Euro im Vorjahr bei knapp 49 Mio. Euro gelegen. Der Finanzertrag sei aufgrund der hohen Anzahl an Verkäufen im Rahmen von Share Deals, welche in dieser Position beinhaltet seien, von 13 Mio. Euro deutlich auf über 21 Mio. Euro gestiegen. Mit einem mehr oder weniger unveränderten Finanzaufwand von rund 19 Mio. Euro habe das Vorsteuerergebnis mit mehr als 50 Mio. Euro um 26% über dem Vorjahreswert und ebenfalls deutlich über der Analysten-Erwartung von rund 46 Mio. Euro gelegen. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei auf einem Rekordhoch von 36,5 Mio. Euro gewesen und habe somit ebenfalls weit über unserer Prognose gelegen. Mit dem sehr guten Ergebnis werde das Management auf der Hauptversammlung am 29. Mai eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorschlagen. Dies entspreche einem neuen Rekordhoch und einer Erhöhung von 25% gegenüber den 1,60 Euro aus dem Vorjahr.Die Finanzposition des Unternehmens habe sich in 2017 ebenfalls stark verbessert. Die Nettoverschuldung sei um 213 Mio. Euro (ca. 31%) auf 478 Mio. Euro verringert worden und liege somit auf dem niedrigsten Level seit dem Merger in 2014. Die Eigenkapitalquote sei erstmals über die 30% Marke gestiegen und liege zum Jahresende bei 31,4%. Hinsichtlich des laufenden 2018er Geschäftsjahres gehe das Unternehmen von einem neuen Rekordergebnis aus. UBM erwarte eine Gesamtleistung von über 750 Mio. Euro, ein Vorsteuerergebnis von über 50 Mio. Euro und ein Ergebnis je Aktie von über 5,00 Euro.Das Unternehmen habe alle seine für 2017 gesetzten Ziele mehr als erfüllen können und die Analysten würden davon ausgehen, dass dies auch in 2018 wieder gelinge. Ihre Erwartungen lägen deshalb über der Guidance und sie würden aktuell ein Vorsteuerergebnis von rund 54 Mio. Euro erwarten. Mit dem operativen Ergebnis in 2017, der Stärkung der Bilanzstruktur und der gefüllten Pipeline würden sie das Unternehmen in einer sehr guten Position für die kommenden Jahre sehen. Sie würden ihr Kursziel von 50,00 Euro bestätigen, welches sie mit ihrem letzten Update vom 7. März nach der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen von 46,00 Euro erhöht hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie: