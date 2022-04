XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

44,31 EUR +24,17% (04.04.2022, 13:40)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,31 USD +1,60% (01.04.2022)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (04.04.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Twitter-Aktien (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) steigen im vorbörslichen Handel um fast 30%, nachdem die SEC die Beteiligung von Elon Musk an den Aktien des Unternehmens bekannt gegeben hat, so die Experten von XTB.Elon Musk halte nun einen Anteil von 9,2% (73.846.938 Twitter-Aktien), was auf der Grundlage des Schlusskurses vom Freitag einem Wert von rund 2,9 Milliarden Dollar entspreche.Twitter sei eine führende Kommunikationsplattform, auf der Politiker, Wirtschaftsexperten oder Institutionen Nachrichten und Neuigkeiten in Echtzeit posten würden.Die Beziehungen zwischen Musk und der SEC seien in letzter Zeit angespannt gewesen, da Elon Musk aufgrund seiner Twitter-Aktivitäten von der Aufsichtsbehörde der Marktmanipulation beschuldigt worden sei. Bei einer Gelegenheit habe er seine Fans gefragt, ob sie der Meinung seien, er solle 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen, was einen panischen Ausverkauf ausgelöst habe.Elon Musk habe vor kurzem über die Schaffung eines eigenen alternativen sozialen Mediums nachgedacht und Twitter der Zensur und der Blockierung der freien Meinungsäußerung beschuldigt; Musks Twitter-Profil werde von über 80 Millionen Menschen verfolgt.Die Aktien des Unternehmens würden sich seit Ende Februar 2021 in einem Abwärtstrend befinden. Die Versuche, sich von den Rückgängen im Juli und Oktober zu erholen, hätten mit einem Ausverkauf der Aktien geendet. Die Besorgnis der Anleger sei nach der Vorlage der Ergebnisse für das vierte Quartal 2021 und einer prognostizierten Verlangsamung im Jahr 2022 gewachsen. Der Ausverkauf habe am Tag des russischen Einmarsches in der Ukraine am 24. Februar seinen panikartigen Höhepunkt erreicht, und seither würden die Käufer versuchen, dem Trend entgegenzuwirken. Eine Eröffnung in der Nähe von 50 USD würde bedeuten, dass das 38,2% Fibonacci-Retracement des Abwärtstrends durchbrochen werde, das auch mit dem lokalen Tief vom 14. Mai 2021 zusammenfalle. Gelinge es den Bullen, die 50-USD-Marke zu halten, könnte sich der Anstieg bis in den Bereich von 62 USD pro Aktie beschleunigen. (News vom 04.04.2022)Börsenplätze Twitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:44,05 EUR +23,81% (04.04.2022, 13:55)