NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,47 USD -4,57% (02.11.2020, 22:10)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (03.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die Twitter-Aktie sei seit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am vergangenen Donnerstag um ein Viertel abgestürzt. Mit einer starken Steigerung des Umsatzes und des Gewinns sei das Ergebnis auf den ersten Blick positiv ausgefallen. Der entscheidende Faktor, die Anzahl der aktiven Nutzer, habe jedoch komplett enttäuscht und habe damit für einen starken Abverkauf gesorgt.Eigentlich habe es für die Twitter-Aktie richtig gut ausgesehen. Das Papie habe sich noch wenige Stunden bevor die Zahlen gekommen seien auf ein Mehrjahreshoch bei 52,93 USD gekämpft. Über Nacht sei die Twitter-Aktie dann stark abgestürzt und in den Trendkanal zurückgefallen, den sie seit März ausgebildet habe. Im weiteren Verlauf habe der Wert zuerst die 50-Tage-Linie bei 43,86 USD unterschritten und gestern sogar unter der 100-Tage-Linie bei 39,47 USD geschlossen. Somit stehe das Papier nur noch knapp über der Trendlinie, die aktuell bei 38,50 USD verlaufe. Falle der Kurs nun auch unter diese Unterstützung, sei mit weiteren Rücksetzern bis mindestens zur 200-Tage-Linie bei ca. 35 USD zu rechnen. Komme es an dieser Marke aber zu einem Rebound, sollte sich der Titel weiterhin in seinem Trendkanal nach oben bewegen.Die steile Aufwärtsrally bei der Twitter-Aktie sei vorerst zu Ende. Falle jetzt auch die letzte Unterstützung, sei mit einem anhaltenden Abverkauf zu rechnen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2020)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:34,23 EUR +0,12% (03.11.2020, 13:29)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:34,265 EUR +1,03% (03.11.2020, 13:50)