XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,49 EUR +11,77% (23.09.2020, 16:41)



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,10 EUR +7,01% (23.09.2020, 16:47)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

45,81 USD +7,21% (23.09.2020, 16:42)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (23.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Die jüngste Marktkorrektur habe nahezu alle Tech-Werte in die Tiefe gerissen. Wie das Beispiel Apple zeige, sei ein Drawdown von 20 Prozent oder höher mehr Regel als Ausnahme gewesen. Doch an einer Tech-Aktie scheine diese Herbstkorrektur nahezu spurlos vorbeigegangen zu sein.Die Rede sei vom populären Kurznachrichtendienst Twitter. Das Papier habe nach einem Rücksetzer von zehn Prozent Anfang September jetzt ein neues 52-Wochen-Hoch bei 45,75 Dollar markiert. Seit dem Corona-Tief betrage das Kursplus mittlerweile satte 130 Prozent.Diese Relative Stärke von Twitter sei zum einen auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA zurückzuführen, die traditionell für ein erhöhtes Nutzeraufkommen bei Twitter sorgen würden.Zum anderen sorge ein frisches Analysten-Upgrade für Euphorie bei den Twitter-Investoren. Der Analyst Michael Levine von der Pivotal Research Group habe die Twitter-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Sein Kursziel laute 59,75 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 33 Prozent ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspreche. Der Analyst beziehe sich insbesondere auf das starke Nutzerwachstum von Twitter. Die Covid-19-Pandemie würde dem Unternehmen eindeutig Rückenwind verleihen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Twitter.Börsenplätze Twitter-Aktie: