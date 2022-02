NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

37,83 USD +5,14% (10.02.2022, 22:02)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (10.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Der Kurznachrichtendienst habe am Donnerstag vor Handelsbeginn an der Wall Street seine Q4-Zahlen gemeldet. Die seien zwar schwächer als erwartet ausgefallen, dennoch lege die Twitter-Aktie deutlich zu. Nur bei einer Investorin dürfte kaum Freude aufkommen: Das Vertrauen des Managements in Twitters Potenzial sei Star-Investorin Cathie Wood zuletzt abhandengekommen. Die Fondsmanagerin habe zuletzt Millionen Twitter-Aktien auf den Markt geworfen und die Verkäufe unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung nochmals intensiviert.Mit Meta Platforms, Snap und jetzt Twitter hätten sämtliche Social-Media-Konzerne ihre Geschäftszahlen gemeldet und beeindrucken können hätten bislang nur die von Snap. Twitter möge wegen der zu erwartenden Volatilität der Twitter-Aktie kurzfristig für Trader interessant sein. "Der Aktionär" sehe aktuell jedoch keinen (Wachstums-) Grund, um das Papier zu empfehlen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:32,825 EUR -0,86% (10.02.2022, 15:36)XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:32,925 EUR +1,43% (10.02.2022, 15:24)