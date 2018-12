Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

29,66 Euro +1,06% (18.12.2018, 15:04)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

33,43 USD (17.12.2018)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (18.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Private Daten im Internet teilen und gleichzeitig die Daten geschützt wissen - ein klarer Gegensatz. Wer nicht wolle, dass seine Daten geleakt, geklaut und benutzt würden, sollte sie schlichtweg keinem Dritten zur Verfügung stellen. Denn Unternehmen, die Daten sammeln würden, seien oft fette Beute, wie jetzt auch Twitter habe feststellen müssen.Das Datenschutzdebakel für Twitter sei gestartet, nachdem das Unternehmen einen Fehler untersucht habe, der dazu geführt habe, dass der Ländercode von Nutzer-Telefonnummern offengelegt worden sei. Dabei habe der Kurznachrichtendienst ungewöhnlich hohe Datenströme nach China und Saudi-Arabien entdeckt.Noch sei unklar, ob überhaupt Nutzerdaten abgegriffen worden seien oder ob es gar ein staatlich motivierter Angriff gewesen sei. Fest stehe aber: Die Aktie breche am Montag über 6% ein.Anleger sollten jedoch nicht in Panik verfallen. Zwar sei im Zuge des Abverkaufs der Kurs leicht unter die 200-Tage-Linie gefallen, doch der Aufwärtstrend bleibe intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Twitter-Aktie:29,49 Euro -4,44% (18.12.2018, 13:17)