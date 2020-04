Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

27,295 EUR -4,53% (30.04.2020, 16:37)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

29,62 USD -4,76% (20.04.2020, 16:24)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (30.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Der Kurznachrichtendienst habe heute seine Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorgelegt und die Analystenerwartungen beim Umsatz übertroffen. Für positive Überraschung habe auch der starke Anstieg bei den Nutzerzahlen gesorgt. Aufgrund der Unsicherheiten rund um das Coronavirus verzichte der US-Konzern jedoch auf den Ausblick für das zweite Quartal und eine Aktualisierung der Jahresprognose.Die Twitter-Aktie gerate unter Druck. Offensichtlich seien Anleger vom fehlenden Ausblick verunsichert und würden deshalb mit Gewinnmitnahmen reagieren. Der starke Anstieg bei den Nutzern sei sehr positiv zu bewerten und sollte sich langfristig auch in einer höheren Profitabilität des Kurznachrichtendienstes niederschlagen. Deswegen halte "Der Aktionär" die Twitter-Aktie für langfristig aussichtsreich. Kurzfristig sei allerdings weiterhin von einer hohen Volatilität beim Twitter-Papier auszugehen. Anleger, welche in Twitter investieren wollten, sollten sich mit Stopps gegen stärkere Rücksetzer absichern, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)Hinweis:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Twitter.Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:27,44 EUR -3,33% (30.04.2020, 16:19)