NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 30,58 -1,20% (13.02.2018, 15:17, vorbörslich)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

(13.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Daniel Salmon von BMO Capital Markets:Daniel Salmon, Aktienanalyst vom Investmenthaus BMO Capital Markets, bestätigt seine Einschätzung einer marktkonformen Kursentwicklung bei der Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR).Nach Vorlage der Quartalszahlen äußern die Analysten von BMO Capital Markets die Auffassung, dass Twitter Inc. nun offenbar eine klarere Strategie habe um das Umsatzmomentum beizubehalten. Video und AI sei dabei hilfreich stärker im Mainstream anzukommen.Da der Umsatzdruck nachlasse könnte die Twitter-Aktie für Investoren wieder interessanter werden, so die Einschätzung des Analysten Daniel Salmon. Allerdings sollte der heftige Wettbewerb durch Facebook nicht außer Acht gelassen werden.In ihrer Twitter-Aktienanalyse halten die Analysten von BMO Capital Markets an ihrem "market perform"-Rating für den Titel fest und erhöhen das Kursziel von 22,00 auf 28,00 USD.XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:25,00 Euro -2,95% (13.02.2018, 14:16)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:24,81 Euro -1,49% (13.02.2018, 14:38)