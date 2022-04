Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

44,32 EUR +5,19% (14.04.2022, 16:07)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

43,54 EUR +2,79% (14.04.2022, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

46,8994 USD +2,29% (14.04.2022, 15:53)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (14.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Der US-Titel gehe am Donnerstag vorbörslich durch die Decke, gewinne 13 Prozent auf 51,50 Dollar. Der Grund: Elon Musk wolle Twitter übernehmen und biete 54,20 Dollar je Aktie. Twitter müsse zu einer privaten Firma gemacht werden, so der Tesla-Chef.Musk habe gesagt, Twitter habe großes Potenzial. "Das will ich heben." Das Angebot erfolge in bar.Nach seinem Einstieg sei heftig spekuliert worden, was der reichste Mensch mit Twitter anstellen würde. Denkbar sei ein Abo- oder ein Werbemodell oder eine Kombination aus beidem.Musk habe vor zehn Tagen gemeldet, sich neun Prozent an Twitter gesichert zu haben. Einen Posten im Aufsichtsrat habe Musk abgelehnt - jetzt wisse die Börse, warum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: