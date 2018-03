Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

23,52 EUR +3,75% (28.03.2018, 16:05)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

28,6786 USD +2,17% (28.03.2018, 15:59)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (28.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Twitter-Aktie sei gestern von 36 auf 27 USD abgestürzt. Citron Research - ein bekannter amerikanischer Shortseller - hat gestern eine Short-Attacke gegen Twitter gefahren. Man habe gesagt, dass das kurzfristige Kursziel für die Twitter-Aktie bei 25 USD liege. Hintergrund sei der Datenskandal bei Facebook. Citron Research argumentiere wie folgt: Twitter werde dieses Jahr etwa 400 Mio. USD mit der Vermarktung der Nutzer-Daten einfahren. Die US-Behörden dürfte es sicherlich interessieren, wie diese Daten aufbereitet würden und ob es hier nicht zu einem Daten-Missbrauch komme. Das habe Twitter erschüttert - die Aktie sei im zweistelligen Bereich gefallen.Man darf aber nicht vergessen, dass die Twitter-Aktie nach dem überraschend positiven Quartalsergebnis steil nach oben ging - vielleicht ist das also eine ohnehin fällige Korrektur, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.03.2018)