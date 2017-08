NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 16,16 +1,32% (16.08.2017, 16:52)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

(16.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Atlanta (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von SunTrust Robinson Humphrey:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Youssef Squali vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey in Bezug auf die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) den Titel zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Internetsektor äußern die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey die Meinung, dass sich Investoren an den erhöhten Bewertungsniveaus nicht stören sollten, da noch viel Spielraum für weiteres Wachstum besteht. Die Durchdringung der globalen Wirtschaft durch das Internet sei noch in einer frühen Phase.Ungeachtet einer möglichen kurzfristigen Volatilität der Aktienkurse sollte die Kombination aus im Vergleich zu anderen Branchen überlegenen Wachstumsperspektiven, steigenden Margen und einer attraktiven Bewertung die Nachfrage nach Qualitätstiteln im Verlauf der Zeit stützen.Der Markt gehe bei Twitter Inc. nur von einem unterdurchschnittlichen Umsatzwachstum aus, da dien Preise für Werbung sinken könnten. Neue Social Media-Plattformen würden das Interesse der Nutzer wecken was aggressiven Wettbewerb um Werbebudgets bedeute. Auch bei der Live Video-Strategie verschärfe sich der Konkurrenzdruck, so der Analyst Youssef Squali.Börsenplätze Twitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Twitter-Aktie:13,82 Euro +1,10% (16.08.2017, 16:19)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:13,76 Euro +1,24% (16.08.2017, 16:45)