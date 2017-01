NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

USD 17,07 -1,04% (17.01.2017, 16:59)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

(17.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Eric J. Sheridan von der UBS:Laut einer Aktienanalyse rechnet Eric J. Sheridan, Aktienanalyst der UBS, in Bezug auf die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) nur noch mit einer neutralen Kursentwicklung.Twitter Inc. verliere gegenüber Wettbewerbern im Kampf um Werbebudgets weiter an Boden.Im Werbegeschäft dürften sich auf mittlere Sicht operative Herausforderungen einstellen. Damit seien Wachstumsraten unterhalb des Branchendurchschnitts zu befürchten.Analyst Eric J. Sheridan kürzt das Kursziel für die Twitter-Aktie von 22,00 auf 18,00 USD.Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:15,95 Euro -1,63% (17.01.2017, 16:35)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:15,99 Euro -2,43% (17.01.2017, 16:54)