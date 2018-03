Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

26,68 EUR +3,55% (21.03.2018, 15:33)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

32,91 USD +4,98% (20.03.2018, 15:24)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (21.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie bei allen sozialen Netzwerken sei es gestern auch bei der Twitter-Aktie kräftig nach unten gegangen. Der Börsenexperte erinnere dabei, dass die Twitter-Aktie in der Vergangenheit kräftig gestiegen sei. Sie habe sich innerhalb kurzer Zeit rund verdoppelt, nachdem das Unternehmen wieder Wachstumssignale gesendet habe - man habe einen Gewinn erzielt und einen guten Ausblick gegeben. Der Anstieg sei so steil gewesen, dass es gestern zu Gewinnmitnahmen gekommen sei. Die 200-Tage-Linie laufe bei etwa 22 USD - da hätte die Twitter-Aktie noch jede Menge Luft nach unten, um hier einen Test zu starten. Der Aktienprofi glaube aber, dass es gar nicht so weit gehe. Die Twitter-Aktie dürfte im Bereich um 30 USD die erste Haltelinie finden. Im Bereich Mitte der 20er dürfte die zweite Haltezone liegen.Da könnte man tatsächlich eine Long-Position eingehen und darauf spekulieren, dass sich der Aufwärtstrend bei der Twitter-Aktie fortsetzt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.03.2018)