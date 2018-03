Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

22,34 EUR -1,33% (28.03.2018, 11:49)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

28,07 USD -12,03% (27.03.2018, 22:00)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker Symbol Twitter-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet. (28.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Twitter habe einen rasanten Kurssturz auf das Parket gelegt, nachdem der bekannte Leerverkäufer Citron Research seine Short-Position veröffentlicht habe. Der US-Titel verliere in wenigen Stunden über zwölf Prozent."Von allen Sozialen Medien ist Twitter am verwundbarsten für neue Regulierungen", schreibe Citron auf Twitter. Die Behauptung des Short-Sellers: "Im wachsenden Geschäftsfeld "Data Licensing" werden Daten verkauft - hier werde die US-Regierung eingreifen. Das Geschäftsfeld sei dabei nicht nur das einzig wachsende Segment im Unternehmen, sondern zeitgleich für 80 Prozent der gesamten Profite zuständig."Der Kurznachrichtendienst habe sich umgehend zu den Vorwürfen geäußert. Twitter verkaufe keine privaten Daten.Citron bringe nun die Abkühlung für eine heiße Aktie. Investoren sollten nach der Short-Attacke die Twitter-Aktien nicht verkaufen. Die unterstützende 90-Tage-Linie liege nur knapp unter dem aktuellen Kurs. Anleger sollten Gewinne bei der Twitter-Aktie laufen lassen und den Stopp bei 22,00 Euro beachten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2018)Börsenplätze Twitter-Aktie:XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:22,29 EUR -9,09% (28.03.2018, 11:35)