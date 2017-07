NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.



New York (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan Securities:Douglas Anmuth, Analyst vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities, vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR).Die Analysten von J.P. Morgan Securities gehen davon aus, dass Twitter Inc. weiterhin positive Produktveränderungen durchführen könne, vor allem was die Benutzeroberfläche angeht.Im zweiten und dritten Quartal befürchtet Analyst Douglas Anmuth aber Umsatzrückgänge. Twitter dürfte im zweiten Quartal 4 Mio. monatlich aktive Nutzer hinzugewonnen haben. Das Q2-EPS werde bei minus 0,15 USD gesehen.Eine größere Relevanz und eine stärkere Nutzung der Plattform sollten letztlich zu einem höheren Wachstum der Werbeeinnahmen führen. Allerdings werde es Zeit brauchen bis Werbekunden wieder mehr Vertrauen fassen würden.In ihrer Twitter-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 15,00 USD.XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:17,42 Euro -0,09% (20.07.2017, 14:32)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:17,41 Euro -0,29% (20.07.2017, 15:20)