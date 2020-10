Börsenplätze Twilio-Aktie:



Kurzprofil Twilio Inc.:



Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO), gegründet am 13. März 2008, bietet eine Cloud Communications Platform, mit der Entwickler Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen erstellen, skalieren und betreiben können. Die Plattform des Unternehmens besteht aus einer programmierbaren Kommunikations-Cloud, einem Supernetzwerk und einem Geschäftsmodell für Innovatoren. (27.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twilio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Symbol: TWLO) unter die Lupe.Der Softwareanbieter Twilio habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentiert und die Erwartungen zum Teil förmlich pulverisiert. Lediglich bei der Gewinnprognose habe sich das Unternehmen etwas konservativer gegeben als die Analysten.Insgesamt habe Twilio einen Gewinn pro Aktie von 4 Cent erzielt. Erwartet worden sei ein Verlust von 4 Cent. Der Umsatz habe um 52 Prozent auf 448 Millionen Dollar gesteigert werden können (der Konsens habe bei 407 Millionen gelegen).Zudem habe das Unternehmen im Q3 mehr als 208.000 aktive Kunden-Accounts verzeichnet.Die Aktie von Twilio reagiere nur wenig auf die guten Quartalszahlen und notiere aktuell rund 1 Prozent im Minus. Offensichtlich liege dies an der Gewinnprognose des Unternehmens. DER AKTIONÄR bewertet das Zahlenwerk des Cloud-Unternehmens positiv und hält an seiner Kaufempfehlung fest. Nach unten sichert die Position der Stopp bei 205 Euro ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Twilio-Aktie. (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link