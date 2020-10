Börsenplätze Twilio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twilio-Aktie:

239,05 EUR +9,38% (02.10.2020, 14:37)



NYSE-Aktienkurs Twilio-Aktie:

256,96 USD +3,99% (01.10.2020)



ISIN Twilio-Aktie:

US90138F1021



WKN Twilio-Aktie:

A2ALP4



Ticker-Symbol Twilio-Aktie Deutschland:

TWH



NYSE Ticker-Symbol Twilio-Aktie:

TWLO



Kurzprofil Twilio Inc.:



Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Ticker-Symbol: TWLO), gegründet am 13. März 2008, bietet eine Cloud Communications Platform, mit der Entwickler Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen erstellen, skalieren und betreiben können.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twilio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Twilio Inc. (ISIN: US90138F1021, WKN: A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Ticker-Symbol: TWLO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter Twilio habe gestern nach Handelsschluss seine Prognose angehoben. Die Anleger hätten euphorisch auf die Nachricht reagiert und die Aktie gekauft. Seit dem IPO komme das Papier mittlerweile auf ein Kursplus von rund 1.000 Prozent.Twilio habe mitgeteilt, dass der Umsatz im dritten Quartal höher ausfallen werde als bisher prognostiziert. Bisher sei Twilio von einem Umsatz von 401 bis 406 Millionen Dollar ausgegangen. Die Analystenschätzungen würden sich aktuell auf 406 Millionen Dollar belaufen.Weiterhin habe Twilio angegeben, ein organisches Umsatzwachstum von 30 Prozent in den nächsten vier Jahren und auf lange Sicht 60 bis 65 Prozent Bruttomarge zu erwarten.Die Anleger würden die Prognoseanhebung mit einem wahren Kursfeuerwerk feiern und die Aktie vorbörslich rund zehn Prozent steigen lassen. Mit einem 21er KUV von 19 gehöre Twilio nicht zu den günstigsten Software-Aktien. Qualität und Wachstum hätten jedoch ihren Preis. Langfristig halte "Der Aktionär" den Cloud-Wert für interessant. Kurzfristig könnte das Papier allerdings überhitzt sein.Anleger sollten vor dem Neueinstieg eine Korrektur des Cloud-Anbieters abwarten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link