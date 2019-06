Tradegate-Aktienkurs Twilio-Aktie:

128,38 EUR +2,36% (18.06.2019, 15:11)



NYSE-Aktienkurs Twilio-Aktie:

USD 145,00 +3,05% (18.06.2019, 15:29, vorbörslich)



ISIN Twilio-Aktie:

US90138F1021



WKN Twilio-Aktie:

A2ALP4



Ticker-Symbol Twilio-Aktie Deutschland:

TWH



NYSE Ticker-Symbol Twilio-Aktie:

TWLO



Kurzprofil Twilio Inc.:



Twilio Inc. (ISIN US90138F1021 / WKN A2ALP4, Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Ticker-Symbol: TWLO), gegründet am 13. März 2008, bietet eine Cloud Communications Platform, mit der Entwickler Echtzeitkommunikation innerhalb von Softwareanwendungen erstellen, skalieren und betreiben können. Die Plattform des Unternehmens besteht aus einer programmierbaren Kommunikations-Cloud, einem Supernetzwerk und einem Geschäftsmodell für Innovatoren. (18.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Twilio-Aktienanalyse des Analysten Richard Valera von Needham & Co:Laut einer Aktienanalyse spricht Richard Valera, Analyst bei Needham & Co, im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien von Twilio Inc. ( ISIN US90138F1021 WKN A2ALP4 , Ticker-Symbol: TWH, NYSE-Ticker-Symbol: TWLO) aus.Twilio Inc. sei Marktführer im Bereich Communications Platform as a Service, oder CPaaS. Das Unternehmen zeige mit einer Rate von mehr als 60% ein außergewöhnlich starkes organisches Wachstum. Die Analysten von Needham & Co rechnen mit einer Fortsetzung des positiven Trends.Analyst Richard Valera hebt die Marktposition, das effiziente Vertriebsmodell und die übergeordneten Funktionen der Plattform hervor.In ihrer Twilio-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Needham & Co die Coverage mit einem "buy"-Votum auf und veranschlagen ein Kursziel von 165,00 USDBörsenplätze Twilio-Aktie:Berlin-Aktienkurs Twilio-Aktie:128,32 EUR +2,80% (18.06.2019, 15:13)