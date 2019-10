Paris (www.aktiencheck.de) - Die türkische Wirtschaft hat das Tal der Tränen durchschritten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dies zumindest würden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) sowie die Entwicklung der Inflation und des Aktienmarkts signalisieren. So habe das BIP im zweiten Jahresabschnitt gegenüber dem Vorquartal um 1,2 Prozent zugelegt, die Teuerungsrate sei immer noch viel zu hoch, sei im August aber mit rund 15 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mai 2018 gefallen. Und der Aktienmarkt präsentiere sich seit Monaten in Bestform. Seit Mitte Mai habe der türkische BIST 30 Index rund 20 Prozent an Boden gutgemacht - und den Gesamtmarkt damit weit hinter sich gelassen.



Wie nachhaltig diese Entwicklung sei, bleibe aber abzuwarten. Einige Experten würden den Aufschwung vor allem mit einem kräftigen Ausbau der Staatsausgaben begründen, der in dieser Form auf Dauer wohl nicht anhalten werde. Dennoch: Das in der Vergangenheit angeschlagene Vertrauen der Investoren sei offenbar zumindest ein wenig zurückgekehrt. Dies zeige nicht nur die Performance des BIST 30, auch die Türkische Lira habe sich zuletzt im Vergleich zum Euro und zum Dollar stabilisiert. Und: Angesichts der nachlassenden Inflation sei die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen gestiegen. Nachdem die türkische Notenbank bereits im Juli den Leitzins um 4,25 Prozentpunkte gesenkt habe, habe sie den Schlüsselzins Mitte September erneut reduziert - und zwar von 19,75 auf 16,50 Prozent. Sollten die Währungshüter nun nochmals den Zins nach unten anpassen, könnte dies - zumindest kurzfristig - nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den Aktienmarkt beflügeln. (04.10.2019/ac/a/m)



