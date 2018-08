Linz (www.aktiencheck.de) - Nachdem Anfang letzter Woche der derzeitige Höhepunkt bei EUR/TRY (Türkische Lira) erreicht wurde, konnte man meinen, dass sich die Lage etwas beruhigt hat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Doch bereits am Freitag seien wieder erste Kursausschläge über 7,000 zu erkennen gewesen. Dies sollte nicht verwundern. Aktuell lägen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich bei 15,85 Prozent. Die Erwartungen der Türkischen Zentralbank (CBT) für Ende 2018 seien nun auf 16,50 Prozent nach oben korrigiert worden. Auch wichtige Umfragen zur Konjunkturstimmung wie zum Beispiel der Geschäftsklimaindex oder der Einkaufmanagerindex würden in letzter Zeit einen klaren Abwärtstrend zeigen. Ebenso das Verbrauchervertrauen habe einen Rückgang von 4,80 Punkten verzeichnet. Die Krise hinterlasse bereits in allen Bereichen ihre Spuren. Ein weiterer Anstieg des EUR/TRY-Devisenkurses sei also weiterhin nicht ausgeschlossen. (21.08.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.