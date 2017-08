Die große Zuversicht in der türkischen Wirtschaft stehe allerdings im Gegensatz zur politischen Entwicklung. Im Verhältnis zur EU, und hier insbesondere zu Deutschland, seien die politischen Spannungen deutlich gestiegen. Nach der Verhaftung eines deutschen Menschenrechtlers in der Türkei im Juli habe Außenminister Gabriel mit einer Verschärfung der Reisehinweise für die Türkei reagiert. Sogar die Einschränkung von Hermes-Exportbürgschaften solle geprüft worden sein.



Die negativen Folgen für die türkische Wirtschaft wären immens, denn Deutschland sei einer der wichtigsten Handelspartner der Türkei. Beide Länder würden auf Konfrontationskurs bleiben und weitere Maßnahmen gegen die Erdogan-Regierung seien denkbar. Einen vollständigen Bruch zwischen Deutschland und der Türkei würden die Analysten allerdings nicht erwarten. Auch im Inland sei ein Ende der politischen Spannungen ein Jahr nach dem Putschversuch nicht in Sicht. Kürzlich habe der Prozess gegen die Journalisten der traditionsreichen Cumhuriyet-Zeitung begonnen, der ein Signal für die Zukunft der Pressefreiheit geben werde. Ein kleiner Hoffnungsschimmer hinsichtlich des Reformausblicks habe die Regierung dennoch bei der jüngsten Kabinettsumbildung gegeben: Vizepremierminister Mehmet Simsek, dem führenden Reformanhänger der Regierung, seien umfassendere Aufgabe in der Koordination der Wirtschaftspolitik anvertraut worden.



Der vereitelte Putsch im Juli 2016 habe die politischen Risiken der Türkei klar zum Ausdruck gebracht. Die harte Reaktion von Präsident Erdogan wiederum habe gezeigt, dass er nicht danach strebe, die polarisierte Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Präsident Erdogan respektiere die Gewaltenteilung nicht und übe öffentlich Druck auf viele Institutionen - wie auf die Zentralbank - aus und stelle deren Unabhängigkeit dadurch infrage. Das strukturell hohe Leistungsbilanzdefizit und dessen Finanzierung in Zeiten gestiegener Risikoaversion an den Kapitalmärkten seien seit Langem die Achillesferse der Türkei. Doch aktuell profitiere das Land von den moderaten Ölpreisen, der günstigen Lira und der wirtschaftlichen Erholung beim wichtigsten Handelspartner, der EU. Die Türkei habe das Problem des zu hohen Leistungsbilanzdefizits erkannt und gehe es graduell an, indem die Sparquote und Investitionen in erneuerbare Energien erhöht würden. Hierdurch solle die Abhängigkeit von Energieimporten verringert werden.



Der Ratingtrend sei im Moment negativ. Die Machtzentralisierung um Präsident Erdogan, latente soziale Spannungen und die gestiegenen politischen und geopolitischen Risiken hätten im Sommer und Herbst vergangenen Jahres zu Herabstufungen geführt. Zuletzt habe als letzte Rating-Agentur Fitch die Bonität der Türkei in den Junk-Bereich herabgestuft. Problematisch für die Bonität des Landes bleibe das hohe Leistungsbilanzdefizit und der hohe externe Finanzierungsbedarf, der die Anfälligkeit der Wirtschaft erhöhe. Gestützt werde die Bonität dagegen von weitgehend geordneten Staatsfinanzen. Die öffentliche Verschuldung liege bei rund 30% des BIP und das Haushaltsdefizit sei weitgehend unter Kontrolle. (07.08.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein Jahr nach dem vereitelten Putsch setzt sich die Erholung der türkischen Wirtschaft fort, so die Analysten der DekaBank.Sie profitiere von temporären Steuerbegünstigungen, Staatsgarantien für Kredite an mittelständische Unternehmen, der Erholung der Tourismusbranche und schließlich von einer starken Exportnachfrage in den europäischen Absatzmärkten. Vieles spreche für eine Fortsetzung der Erholung im dritten Quartal, sodass die Wachstumsrate für das Gesamtjahr 2017 auf 3,9% ansteigen dürfte. Die große Zuversicht sei an dem kräftigen Anstieg des Einkaufsmanagerindexes in den vergangenen Monaten abzulesen. Der türkische Staat könne sich eine fiskalische Spritze für die Wirtschaft leisten, denn das Budgetdefizit und die öffentliche Verschuldung seien niedrig.