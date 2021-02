Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die türkische Wirtschaft hatte im April 2020 aufgrund der Corona-Pandemie einen beispiellosen Absturz erlebt, der nahezu alle Sektoren erfasste, so die Analysten der Helaba.Im dritten Quartal habe allerdings eine überraschend starke Erholung eingesetzt, was durch zahlreiche Indikatoren verdeutlicht werde. Die saisonbereinigte Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe, die im April auf 62% gesunken sei, habe im September mit 74,3% schon fast wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht. Zuletzt sei im Januar erneut eine leichte Erhöhung auf 75,6% gemeldet worden. Es sei der neunte Anstieg in Folge gewesen. Besonders gut habe die wichtige Eisen- und Stahlindustrie abgechnitten, deren Kapazitätsauslastung sogar auf 82,8% gestieen sei. Erste Lockerungen des Lockdowns hätten bereits Anfang Mai begonnen, weitere Lockerungen seien ab Juni mit der Wiederaufnahme internationaler Flugverbindungen und der Öffnung der meisten Landesgrenzen gefolgt. Dies habe dem Tourismus zu einem starken dritten Quartal verholfen. Von wenigen Tausend eingereisten Touristen in den Monaten April bis Juni seien die Ankunftszahlen rasant auf 2,5 Millionen im September gestiegen, wobei dies immer noch deutlich unter dem Wert vom September 2019 gelegen habe, als knapp 6 Millionen Touristen das Land besucht hätten. Mit der zweiten Corona-Welle dürfte sich die Lage in dem Sektor zum Jahresende hin wieder eingetrübt haben. Die Arbeitslosigkeit habe im Oktober wieder auf Vorkrisenniveau gelegen. Auch wenn sich die Situation im vierten Quartal nicht mehr ganz so günstig darstellen sollte wie noch im Vorquartal, dürfte der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im Gesamtjahr 2020 mit etwa 1% verglichen mit den Befürchtungen im Herbst relativ moderat ausfallen.Die türkischen, zumeist staatlichen Banken hätten auf den wirtschaftlichen Abschwung mit einer massiven Kreditausweitung reagiert. Die inländische Kreditvergabe sei 2020 um fast 37% gestiegen, der höchste Zuwachs seit Anfang des Jahrtausends. Zwar habe dadurch eine zu scharfe Rezession verhindert werden können, allerdings seien die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte umso deutlicher geworden. Die Leistungsbilanz sei nach dem Überschuss 2019 wieder ins Defizit gerutscht. Neben den wirtschaftlichen Problemen hätten auch außenwirtschaftliche Verwerfungen das Investorenvertrauen beeinträchtigt, was sich im Wechselkurs niedergeschlagen habe. Die türkische Lira habe zwischen Januar 2020 und Anfang November gegenüber dem US-Dollar fast 60% ihres Wertes verloren. Staatspräsident Erdogan habe darauf durch Personalwechsel im Finanzministerium und an der Spitze der Zentralbank reagiert. Unter dem neuen Zentralbankpräsidenten sei es im November und Dezember zu zwei weiteren Leitzinserhöhungen auf jetzt 17% gekommen. Auch der Staatspräsident selbst scheinet eingesehen zu haben, dass seine vorherige Wirtschafts- und Finanzpolitik den Bedürfnissen des Landes nicht gerecht werde. Seine Äußerungen, dass die Zentralbank nunmehr Preis-, Finanz-und makroökonomische Stabilität gewährleisten solle, würden eine Abkehr von seinen bisherigen Ansichten markieren. Der Wirtschaft dürfte diese Politik aber guttun. (08.02.2021/ac/a/m)