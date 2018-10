Dass sich die wirtschaftliche Krise in der Türkei durch derartige Maßnahmen kurzfristig beenden ließe, sei unwahrscheinlich. Die Herausforderungen, vor denen das Land stehe, seien struktureller Art: eine hohe Auslandsverschuldung, Leistungsbilanzdefizite und moderate Reserven. Die Auslandsverschuldung belaufe sich auf ca. 420% der Währungsreserven, was zusammen mit Argentinien der höchste Wert unter den großen Schwellenländern sei. Viele Unternehmen hätten versucht, von dem geringeren Zinsniveau im Ausland zu profitieren und Kredite in Fremdwährung aufgenommen. Mit der Straffung der Geldpolitik in den USA würden Investoren nun Kapital aus der Türkei abziehen, was den Wechselkurs unter Druck setze. Unternehmen mit Einnahmen in Lira und Verschuldung in US-Dollar könnten somit in Zahlungsschwierigkeiten geraten.



Um ihren externen Refinanzierungsbedarf zu decken, sei die Türkei auf Kapitalzuflüsse aus dem Ausland angewiesen. Dafür müsse das Land für Investoren attraktiv bleiben. Neben den wirtschaftlichen Maßnahmen, zu denen die Zinserhöhungen der Zentralbank zählen würden, würden auch politische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Eine unabhängige Justiz, stabile Institutionen und Rechtssicherheit seien Grundvoraussetzungen für ein investitionsfreundliches Wirtschaftsklima. In den Augen vieler Investoren habe die Türkei auf diesen Gebieten 2018 einen Rückschritt gemacht. Das neu eingeführte Präsidialsystem gebe dem Staatspräsidenten weitreichende Vollmachten und schwäche das Parlament als Kontrollinstitution. Viele hochrangige Justizvertreter würden jetzt direkt vom Staatspräsidenten ernannt. Eine Stärkung der Gewaltenteilung scheine hingegen nicht auf der Agenda zu stehen.



Um international für Entspannung zu sorgen, habe die Türkei den wegen Terrorismusvorwürfen inhaftierten US-Pastor Andrew Brunson freigelassen. US-Präsident Trump habe sich immer wieder für dessen Freilassung eingesetzt und wegen seiner Inhaftierung sogar Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Zwar würden die amerikanischen Sonderzölle auf Stahl und Aluminium nur etwa 1% der Gesamtausfuhren der Türkei betreffen, dennoch wäre deren Aufhebung ein klares Zeichen der Normalisierung im wichtigen amerikanisch-türkischen Verhältnis.



Die Jahre mit hohen Wachstumsraten seien vorerst aber vorbei. Nachdem eine expansive Fiskalpolitik, Kreditgarantien, politischer Druck auf Banken und ein Anziehen der globalen Nachfrage 2017 noch für ein Wirtschaftswachstum von 7,3% gesorgt hätten, werde es im laufenden Jahr eine deutliche Abkühlung geben. Die entstandenen binnen- und außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte würden das Wachstum 2018 wohl auf rund 3% zurückgehen lassen. 2019 dürfte die Wirtschaft dann mit 1% kaum noch wachsen. (17.10.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Druck, dem viele Schwellenländer durch steigende Zinsen in den USA ausgesetzt sind, hat sich in der Türkei durch wirtschaftspolitische Verfehlungen intensiviert, so die Analysten der Helaba.Exemplarisch hierfür stehe der Verfall der Landeswährung Lira. Diese habe gegenüber dem US-Dollar in den ersten acht Monaten dieses Jahres mehr als 40% an Wert verloren. Erst am 13. September, für viele Beobachter deutlich zu spät, habe die Türkische Zentralbank mit einer Leitzinserhöhung um 625 Basispunkte auf 24% reagiert. Trotz der Kritik von Staatspräsident Erdogan an hohen Zinsen habe sich die Notenbank zu diesem Schritt gezwungen gesehen, da die Inflation auf 17,9% gestiegen sei. Die Abwertung der Lira habe durch diese Maßnahme vorerst gestoppt werden können. Allerdings herrsche weiterhin enormer Druck auf die Verbraucherpreise. Im September sei die Inflation weiter auf 24,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Eine unabhängige Zentralbank müsste vor diesem Hintergrund weitere Zinserhöhungen vornehmen. Die nächsten Bewährungsproben stünden am 25. Oktober und 13. Dezember an, wenn der geldpolitische Ausschuss der Türkischen Zentralbank wieder zusammentrete.