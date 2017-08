Die binnenwirtschaftlichen Verhältnisse seien im Unterschied zu den politischen recht stabil. Das BIP dürfte 2017 und 2018 um rund 4% zulegen, sofern die innen- und außenpolitischen Unsicherheiten schrittweise abklingen würden. Dies sei zwar deutlich niedriger als in früheren Jahren, aber ausreichend, um das Vertrauen der Konsumenten und Investoren zu stabilisieren. Wachstumsimpulse kämen von den kräftig steigenden Staatsausgaben und dem sich wieder belebenden privaten Verbrauch. Zwar dürfte von der Außenwirtschaft ein leicht negativer Wachstumsbeitrag ausgehen, was durch die lebhafte Importnachfrage bedingt sei.



Die Exporte selbst hätten im ersten Halbjahr 2017 infolge der starken Lira-Abwertung, der guten EU-Konjunktur, der Aufhebung von russischen Sanktionen und der gestiegenen Stahlausfuhren nach China um insgesamt 8% zugelegt. Als Vorzeigebranche entwickle sich der Kfz-Sektor, dessen Exportanteil jetzt bei fast einem Fünftel liege. Abgesehen davon würden weiter arbeitsintensive Branchen mit beschränkter Wertschöpfung wie Textilindustrie, Landwirtschaft und Stahlerzeugung dominieren. Dies erkläre wegen der notwendigen Strukturanpassungen die auf über 11% gestiegene Arbeitslosenrate.



Solide Staatsfinanzen mit einer nur mäßig hohen Staatsverschuldung (2016: 29% des BIP) und einem zwar steigenden, aber vergleichsweise moderaten Haushaltsdefizit (Prognose 2017: 2,3% des BIP) würden nach wie vor eine wichtige wirtschaftliche Basis bilden. Um die abwertungsbedingt im Frühjahr 2017 auf über 10% gestiegene Inflationsrate zu bekämpfen, habe die Zentralbank seit Ende 2016 die Schlüsselzinsen im Durchschnitt um 4 Prozentpunkte auf 12% angehoben.



In der Außenwirtschaft und der Abhängigkeit von ausländischer Kapitalzufuhr lägen dagegen die wirtschaftlichen Schwächen. Das Leistungsbilanzdefizit dürfte trotz der niedrigen Ölpreise auch 2017 bei über 4% des BIP verharren. Zudem lägen die überwiegend vom privaten Sektor aufgenommenen Auslandsschulden mit mehr als 200% der Deviseneinnahmen auf überdurchschnittlich hohem Niveau. Zwar sei die äußere Finanzierung bis zuletzt problemlos verlaufen und die Regierung habe 2017 bisher Auslandsanleihen von über 6 Mrd. US-Dollar platzieren können. Damit der Marktzugang aber nicht eingeschränkt werde, müssten sich die innen- und außenpolitischen Spannungen abschwächen und wirtschaftliche Reformen bei der Regierung wieder stärker im Fokus stehen. (Ausgabe vom 07.08.2017) (08.08.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit dem erfolglosen Putschversuch von Teilen des Militärs Mitte Juli 2016 hat sich die Machtposition von Präsident Erdogan stetig erhöht, so die Analysten der Helaba.Der Ausnahmezustand werde regelmäßig verlängert und dürfte voraussichtlich erst nach Neuwahlen des Präsidenten und des Parlaments unter der neuen Verfassung (regulär 2019) aufgehoben werden. Oppositionsarbeit werde eingeschränkt und das Verhältnis zu den kurdischen Landesteilen habe sich wieder verschlechtert. Außenpolitisch scheinen weder die Türkei noch die EU weiterhin Interesse an einer EU-Mitgliedschaft zu haben, so die Analysten der Helaba. Immerhin seien im Wirtschaftsaustausch beschlossene Erleichterungen wie die Zollunion mit der EU nicht abgeschafft worden. Der eingebrochene Tourismus aus Deutschland habe teilweise mit Gästen aus Russland und Nachbarländern ausgeglichen werden können.