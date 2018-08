Auf eine Währungsabwertung hätten Schwellenländer in letzter Zeit meist mit steigenden Leitzinsen reagiert. Ziel sei es, den Inflationsdruck zu reduzieren und potenziell ausländisches Kapital zur Stützung der Währung anzuziehen. Und tatsächlich habe die Türkei ihren einwöchigen Reposatz - das wichtigste geldpolitische Instrument - im Juni von 8% auf 17,75% erhöht. Doch seither würden sich die Anzeichen mehren, dass die Zentralbank ihre Unabhängigkeit an einen Präsidenten verliere, der nichts von Zinserhöhungen halte.



In einer Welt offener Kapitalströme heiße das aber: Wenn die Geldpolitik daran scheitere, die Wirtschaft zu straffen, übernehme schließlich der Markt diese Aufgabe. Erdogan könne mit seiner Zentralbank um die Kontrolle der Zinssätze ringen, aber er könne nicht verhindern, dass parallel dazu seine Währung zusammenbreche.



Diese Dynamik sei jetzt zu beobachten. Und zwar nicht, weil Investoren die türkische Wirtschaft angreifen möchten, sondern weil sie eine höhere Entschädigung für offenbar gestiegene Risiken fordern würden.



Für aktive Anleger laute die Frage: Wie stark werde der Markt von Stimmungen getrieben anstatt von Fundamentaldaten? Das sei im Fall der Türkei nicht ganz einfach zu beantworten. Es möge den Anschein haben, dass es bei den Lira-Bewegungen am Freitag mehr um die Stimmung als um die wahrscheinlichen Auswirkungen der Zölle gegangen sei. Aber die Währungsabwertung könne auch eine weitaus größere, grundlegende Wirkung auf die Wirtschaft haben und sich damit selbst bewahrheiten.



Eine mögliche Lösung: Den Kern der Eskalation vermeiden und Anlagechancen dort suchen, wo die Panik undifferenziert um sich greife - falls etwa Anleger alle Schwellenländer abstrafen würden oder italienische Staatsanleihen nachgeben würden, nur weil das zu einer typischen Phase der Risikoaversion passe.



Bislang seien die Bewertungsverschiebungen bei den meisten Anlageklassen relativ bescheiden. Bemerkenswert sei auch, dass die Renditen westlicher Staatsanleihen nur wenig zurückgegangen seien. Aber da die Situation in der Türkei derzeit so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehe, könnten sich durchaus noch einige Einstiegschancen entwickeln. (15.08.2018/ac/a/m)







