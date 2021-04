XETRA-Aktienkurs TubeSolar-Aktie:

6,65 EUR 0,00% (01.04.2021, 16:06)



ISIN TubeSolar-Aktie:

DE000A2PXQD4



WKN TubeSolar-Aktie:

A2PXQD



Ticker-Symbol TubeSolar-Aktie:

9TS



Kurzprofil TubeSolar AG:



Die TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS) ist das Ergebnis einer erfolgreichen Transformation der früheren OSRAM®/LEDVANCE® Leuchtstoffröhrenfertigung zur Photovoltaikröhrenfertigung in Augsburg. Die patentgeschützte Technologie wird seit 2019 zur Herstellung von innovativen Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren genutzt.



Der Unternehmenssitz von TubeSolar befindet sich auf dem ehemaligen Firmengelände des OSRAM®-Werks in Augsburg. Mit Reiner Egner und Jürgen Gallina als kaufmännische und technische Vorstände verfügt die TubeSolar AG über zwei erfahrene Firmenlenker an der Spitze. Während Jürgen Gallina über 20 Jahre in technischen Leitungsfunktionen bei OSRAM® tätig war, ist Reiner Egner seit Jahren ein versierter leitender Experte im Bereich Projektfinanzierung und -entwicklung. (01.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - TubeSolar-Aktienanalyse von Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "buy"-Empfehlung für die Aktie der TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS).TubeSolar habe eine Million Aktien zu EUR 6,50 pro Aktie platziert und damit einen Bruttoerlös von EUR 6,5 Mio. erzielt. Die Mittel würden der weiteren Finanzierung des Aufbaus der hochautomatisierten Fertigung der TubeSolar PV-Module und des weiteren Unternehmenswachstums dienen. Der Analyst habe in seinem Modell für 2021 Kapitalerhöhungen von insgesamt 1,5 Mio. Aktien unterstellt. Nach der Platzierung im Dezember 2020 (1 Mio. Aktien zu EUR 6,00) habe TubeSolar damit ihre Kapitalmarktfähigkeit erneut unter Beweis gestellt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 9,40.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine Kaufempfehlung für die TubeSolar-Aktie. (Analyse vom 01.04.2021)Börsenplätze TubeSolar-Aktie: