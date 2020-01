London (www.aktiencheck.de) - Mit der Unterzeichnung des sogenannten Phase-One-Handelsabkommens erreicht Trump den weithin erwarteten Waffenstillstand in seinem Handelskrieg mit China, so Tim Drayson, Head of Economics bei Legal & General Investment Management (LGIM).



Dieser Waffenstillstand könnte bis November Bestand haben, doch eine weitere Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und China sei wahrscheinlich nicht zu erwarten: Erstens würden die meisten der bestehenden Zölle bestehen bleiben, ein Zeitplan für ihre Aufhebung fehle. Zweitens dürfte es China schwer fallen, seine Zielmarke für den Kauf von US-Waren zu erreichen. Drittens fehle dem Abkommen ein glaubwürdiger Durchsetzungsmechanismus. Schließlich seien die Fortschritte in den wichtigen strukturellen Fragen nach wie vor äußerst begrenzt. (16.01.2020/ac/a/d)



