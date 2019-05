In Großbritannien gebe es einen neuen Versuch von Premierministerin Theresa May, dem politischen Chaos rund um den Brexit ein Ende zu setzen. Derzeit solle ein neues Gesetz für einen Deal zwischen der britischen Regierung und der Labour-Partei vorbereitet werden. Die Verhandlungsgespräche zwischen den beiden Parteien schienen seit mehreren Monaten festzustecken. Laut einer mit der Thematik vertraute Person, solle die neue Vereinbarung nahe am Konzept der Europäischen Zollunion angelegt sein, um den Forderungen von Labour-Chef Jeremy Corbyn, Arbeitsplätze sowie den Handel zu schützen, nachzukommen. In Kombination mit einer Bank of England, die sich bei ihrem Treffen am vergangenen Donnerstag im Falle eines Brexit-Deals dazu bereit erklärt habe, die Zinsen schneller anzuheben als von den Märkten bisher erwartet worden sei, könnte sich dies positiv auf das GBP auswirken. GBPUSD habe eine Wiederbelebung erlebt und im W1-Chart ein "Bullish-Engulfing" (Umkehrmuster) ausgebildet. Im heutigen frühen Handel habe das Paar allerdings abgewertet und notiere etwas oberhalb der 1,31er Marke.



Das Bundesarbeitsministerium fordere auf europäischer Ebene eine schärfere Regulierung für Online-Plattformen wie Uber, um vor einem ausbeuterischen Umgang zu schützen. Oftmals seien die für solche Unternehmen arbeitenden Personen als Selbstständige tätig, sodass zahlreiche Leistungen umgangen und so Kosten gespart werden könnten. "Die Plattform-Ökonomie bringt Arbeitsverhältnisse hervor, in denen Menschen zu Bedingungen arbeiten müssen, die nicht akzeptabel sind", habe Staatssekretär Björn Böhning von der SPD am Montag gesagt. Im Hinblick auf den am Freitag anstehenden Börsengang von Uber sollten neue regulatorische Hürden unter besonderer Beobachtung stellen.



Der DAX eröffne heute Nacht mit einem Gap von knapp 140 Punkten und bis zur europäischen Eröffnung seien weitere Verluste zu beobachten gewesen. Die nächsten Schlagzeilen zum Thema Handelskonflikt könnten auch für den deutschen Aktienmarkt über Korrektur oder Trendwiederaufnahme entscheiden. Um 9:45 Uhr habe der deutsche Leitindex bei 12.220 Punkten notiert. (06.05.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während der starke US-Arbeitsmarktbericht am Freitag der Wall Street die Wochenperformance rettete, verpasste US-Präsident Donald Trump durch seine Tweets am Sonntag den Aktienmärkten zu Beginn der neuen Handelswoche einen ordentlichen Dämpfer, so die Experten von XTB.Der marktbreite S&P 500 habe bereits um 2,2% nachgegeben, während die chinesischen Aktien mehr als 5% an Wert verloren hätten. Trump habe China mit der Erhöhung von Zöllen von 10% auf 25% auf Waren im Wert von 200 Mrd. USD sowie mit der Zollerhebung auf noch nicht betroffene Importe in Höhe von 325 Mrd. USD gedroht. Vor Kurzem hätten die USA den 10. Mai als Termin für die Ankündigung eines Handelsabkommens angesetzt, damit Trump und Chinas Präsident Xi Jinping dieses bei einem späteren Sondergipfel unterzeichnen könnten. Ob das Ganze nur Taktik sei oder der US-Präsident tatsächlich bereit sei, den Handelsstreit erneut eskalieren zu lassen, bleibe abzuwarten. Seit seiner Amtszeit sei es vor wichtigen Ereignissen immer wieder zu Überraschungen und raschen Haltungsänderungen gekommen. China erwäge nun eine Verschiebung der für diese Woche geplanten Handelsgespräche. Infolgedessen sei der Renminmbi auf ein Vier-Monatstief gefallen.