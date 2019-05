Donald Trump habe zwar gesagt, dass die USA "einen laufenden Dialog" mit China hätten und habe sich zuversichtlich gezeigt, dass alles "extrem gut ausgehen" werde, allerdings stünden die angekündigten 25%-Zölle auf chinesische Waren im Wert von 300 Mrd. USD weiter im Raum. Des Weiteren habe der US-Präsident gestern Abend die FED per Twitter zum Handeln aufgefordert, da er erwarte, dass China Geld in sein System pumpen und vermutlich die Zinsen sinken werde, um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Strafzölle entgegenzuwirken. "Wenn die Federal Reserve jemals ein "Match" machen würde, wäre das Spiel vorbei, wir gewinnen! Auf jeden Fall will China einen Deal!", habe es geheißen. Nach einer Deeskalation höre sich das eher nicht an, daher könnten die Märkte nach dem geplatzten Deal etwas Handfestes benötigen, um die Aktienmärkte wieder auf Kurs zu bringen.



Der gestern veröffentlichte ZEW-Bericht für Deutschland habe ein gemischtes Bild gezeigt: Während der Index zur Einschätzung der aktuellen Lage im Mai mit 8,2 Punkten nicht nur im Vergleich zum Vormonat angestiegen sei, sondern auf die erwarteten 6 Punkte übertroffen habe, hätten die im Fokus stehenden Konjunkturerwartungen mit einem Rückgang von 3,1 auf -2,1 Punkte enttäuscht. Die Erholung seit Oktober 2018 sei unterbrochen worden und der Rückgang in den negativen Bereich zeige, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China und die damit verbundenen Unsicherheiten für die deutschen Exporte die Aussichten für die nächsten sechs Monate belasten würden.



Am deutschen Aktienmarkt (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) sei gestern ein Abpraller an der Unterseite des Trendkanals der Rally von 2019 zu beobachten gewesen. Die Bullen scheinen aber an der entscheidenden 12.000 Punkte-Marke zu scheitern, zumindest war gestern als auch im heutigen Handel kein nachhaltiger Durchbruch möglich, so die Experten von XTB.



Die insgesamt angespannte Lage an den Finanzmärkten könnte bei einigen Anlegern zu strategischen Anpassungen führen, die wiederum mit weiterem Abwärtsdruck verbunden sein könnten. Einige Unterstützungen könnten zwar im größeren Bild (D1-Chart) stärkere Verluste begrenzen, nach einem Abpraller am 200er EMA im M30-Chart im frühen europäischen Handel würden die Bären jedoch ein klares Zeichen setzen, da der DAX innerhalb nur einer halben Stunde mehr als 75 Punkte falle. Um 10:00 Uhr habe der deutsche Leitindex unterhalb der 11.940 Punkte notiert. (15.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street blickten die Anleger am Dienstag wieder etwas hoffnungsvoller in die Zukunft, zumindest kurzfristig, so die Experten von XTB.Der technologielastige NASDAQ habe mit einem Anstieg von 1,14% auf 7.734 Punkte am besten abgeschnitten, während der marktbreite S&P 500 nach einem Abpraller an der Unterstützungszone um die 2.800 Punkte-Marke einen Teil seiner jüngsten Verluste habe ausgleichen können, und heute Morgen würden die Futures auf einem Niveau von 2.842 Punkten notieren. Auch die asiatischen Aktienmärkte hätten am Mittwoch eine Erholung erfahren, insbesondere in China seien starke Zuwächse zu beobachten gewesen. Grund für diese Entwicklungen seien die etwas freundlichere Rhetorik Trumps sowie die Erwartungen, dass Peking mehr wachstumsfördernde Maßnahmen einleiten könnte.