In Frankreich habe Energieversorger EdF mit seinen heute vorgelegten Zahlen die Markterwartungen in punkto Jahresgewinn 2016 erfüllt und die Ziele für 2017 bestätigt.



Reifenhersteller Michelin (ISIN: FR0000121261, WKN: 850739, Ticker-Symbol: MCH) habe dank eines höheren Kfz-Absatzes im Heimatmarkt ebenfalls die Gewinnerwartungen des Marktes getroffen und angekündigt, die Dividende je Aktie um 14% auf EUR 3,25 anheben zu wollen.



Das Schweizer Finanzinstitut Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) habe im Schlussquartal CHF 2,35 Mrd. Verlust (Markterwartung: CHF 2,07 Mrd.) geschrieben, da das Institut insbesondere für den RMBS-Vergleich mit dem US-Justizministerium CHF 2,17 Mrd. für Prozesskosten habe zurückstellen müssen. (14.02.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Wieder aufkeimender Trump-Optimismus beflügelte die Kurse der US-Banken wie z.B. J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (+1,3%), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (+1,4%) oder Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (+2,3%), die mit den damit erwarteten Zinserhöhungen deutlich profitabler werden dürften, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Chemiekonzern DuPont (ISIN: US2635341090, WKN: 852046, Ticker-Symbol: DUP, NYSE Ticker-Symbol: DD) (+0,8%) und seine 2015 ausgegliederte Gesellschaft Chemours würden je zur Hälfte USD 670,7 Mio. für einen Vergleich zahlen, um einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit Vergiftungen durch das Material Teflon beizulegen.