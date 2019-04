XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,369 EUR -0,35% (30.04.2019, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,35 EUR -0,85% (30.04.2019, 10:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,32 USD +1,59% (29.04.2019, 22:03)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den Jahren vor seiner Präsidentschaft hätten Donald Trump und die Deutsche Bank intensive Geschäftsbeziehungen gepflegt, das sei bekannt. Dass weitere Details dieser Geschäfte ans Licht kämen, wolle der heutige US-Präsident aber unbedingt verhindern und verklage das deutsche Finanzinstitut jetzt vor einem New Yorker Gericht. Konkret gehe es dabei um die Herausgabe von Finanzunterlagen durch die Deutsche Bank und das Finanzhaus Capital One an zwei Komitees des US-Kongresses, die Trump und seine Kinder per Unterlassungsklage verhindern wollten.Die Deutsche Bank-Aktie reagiere am Dienstagmorgen kaum auf die Klage des US-Präsidenten. Der Grund: Im Fokus der Untersuchung durch den US-Kongress stünden in erster Linie mögliche Verfehlungen von Donald Trump und nicht die der Banken.Zwar sollte die Deutsche Bank vermeiden, im Streit zwischen dem Kongress und den US-Präsidenten zwischen die Fronten zu geraten. Kurzfristig würden aber andere Fragen drängender erscheinen - z.B., wie es nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank weitergehe oder was aus dem umstrittenen Investmentbanking werde. "Der Aktionär" beobachte diese Entwicklungen von der Seitenlinie aus, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: