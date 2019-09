Auch in den USA würden indirekte Effekte wie die Verschlechterung der Geschäftsstimmung beginnen, den Ausblick deutlich zu belasten. Die Unternehmensinvestitionen würden sinken, das Verbrauchervertrauen habe sich verringert und die Unternehmensgewinne seien flach, was für eine Verlangsamung in den kommenden Quartalen spreche. Der Arbeitsmarkt sei jedoch robust. "Solange dies der Fall ist, beschränkt sich der Spielraum für eine wirtschaftliche Verschlechterung auf eine Abschwächung und nicht auf etwas Besorgniserregenderes", erläutere Williams. "Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum in den nächsten 18 Monaten von derzeit 2,5 Prozent auf 1,5 Prozent verringern wird und erwarten auch, dass die US-Notenbank FED die Zinsen senkt, um sowohl die globalen Risiken als auch die erwartete Verlangsamung des Inlandsmarktes zu bewältigen."



Der Ausblick für den Euroraum bleibe laut Williams herausfordernd: "Wir haben unsere Wachstumsprognose für 2020 von 1,1 Prozent auf 0,3 Prozent gesenkt - eine große Herabstufung, die die Anfälligkeit des Euroraums für ein schwaches Weltwirtschaftswachstum, das Fehlen wirksamer konjunkturpolitischer Instrumente und die Gefährdung durch die wichtigsten Risiken widerspiegelt. Hierzu zählen eine weitere Eskalation des Handelskrieges, der Brexit und ein möglicher Währungskrieg mit den USA."



Die Kerninflation in den ersten acht Monaten in 2019 habe bei 0,9 Prozent gelegen - unverändert gegenüber 2017 und 2018. Das Fehlen einer Aufwärtsdynamik der Kerninflation sei ein zwingendes Argument für die Europäische Zentralbank (EZB), um einen signifikanten geldpolitischen Impuls zu setzen. Darüber hinaus habe EZB-Präsident Mario Draghi geäußert, dass der EZB-Rat einstimmig festgestellt habe, dass die Fiskalpolitik zukünftig das wichtigste (politische) Instrument werden solle. "Dies steht im Einklang mit einem unserer Kernthemen: einer Geld- und Fiskalpolitik, die gemeinsam handelt. Das Problem besteht darin, dass es alles andere als klar ist, dass die Regierungen des Euroraums ausreichende Impulse setzen werden, um Wachstum und Inflation kurzfristig spürbar anzukurbeln. In diesem Fall wird sich die EZB weiterhin in der Schusslinie befinden", sage Williams.



Obwohl die Märkte zunächst positiv auf die Botschaft der EZB reagiert hätten, hätten sie nun Mühe, sie zu verarbeiten. Dafür gebe es laut Williams eine Reihe möglicher Gründe: Technische Fragen im Zusammenhang mit der Einlage von Kapital, Enttäuschung darüber, dass die EZB die Emittentengrenze für Staatsanleihenkäufe nicht angehoben habe, falscher Optimismus im Hinblick auf die Fiskalpolitik und Lecks, die darauf hindeuten würden, dass die Unterstützung für das Paket nicht so weit verbreitet gewesen sei, wie es Draghi auf der Pressekonferenz angedeutet habe. Da die EZB im Begriff sei, die Führung zu wechseln, sei letzteres ein berechtigtes Bedenken. "Christine Lagarde wird bei der Übernahme von Draghi im November vor zwei Herausforderungen stehen: die Regierungen des Euro-Währungsgebiets davon zu überzeugen, den von der EZB zur Verfügung gestellten Finanzspielraum zu nutzen und bis dahin sicherzustellen, dass der EZB-Rat die geldpolitischen Tore offen hält", so der AB-Chefvolkswirt. (18.09.2019/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Aussichten für die Weltwirtschaft trüben sich weiter ein, so die Experten von AllianceBernstein (AB).Laut Darren Williams, Chefvolkswirt beim Asset Manager AB, hänge das vor allem mit dem Fertigungssektor zusammen, der insbesondere im Euroraum in einer tiefen Rezession stecke. "Die Schwäche dieser Industrie kann auf Investitionen und Arbeitsplätze übergreifen und so das Gesamtwachstum negativ beeinflussen", sage Williams.