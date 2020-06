"Die Investoren haben die Spannungen zwischen China und den USA weiter im Fokus, und auch wir verfolgen die Situation aufmerksam", sage der China-Experte. Aktuelles Schwerpunktthema sei das US-Gesetz über die Rechenschaftspflicht ausländischer Holdinggesellschaften. Das Gesetz verlange von ausländischen Wertpapieremittenten den Beleg, dass eine ausländische Regierung sie nicht besitze oder kontrolliere. In den USA notierte ausländische Unternehmen würden von der Börse genommen, wenn die Aufsichtsbehörde die Buchhaltung in drei aufeinander folgenden Jahren nicht inspizieren könne.



"Wir glauben aber, dass ein solches Gesetz nur begrenzten Effekt auf die Fähigkeit chinesischer Unternehmen hat, sich die Kapitalmärkte zu erschließen. Gerade kurzfristig halten wir das Risiko für überschaubar: Ein Delisting kann frühestens 2023 erfolgen. Und im Ernstfall können sich die Unternehmen für eine Notierung in Hongkong entscheiden." Der an der New York Stock Exchange (NYSE) notierte E-Commerce-Konzern Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) etwa habe bereits im vergangenen Herbst einen Ausweichplatz an der Hongkonger Börse gefunden und bei einem Zweit-Listing 13 Milliarden Dollar eingesammelt. Nun wolle es ihm das Internetunternehmen Netease (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) gleichtun, wenngleich in kleinerem Maßstab. "Die meisten chinesischen Firmen haben in den letzten fünf Jahren Aktien eher in Hongkong und Shanghai und nicht in den USA ausgegeben", wisse Lo.



Apropos Internet: Obwohl die Digitalisierung Chinas Wirtschaft schon zuvor sehr geprägt habe, habe der Ausbruch von COVID-19 diesen Trend nochmals beschleunigt. BNP Paribas Asset Management hat darum seinen Fokus nochmals auf Technologiethemen, Cloud-Dienste, Hard- und Software geschärft. Weltweit stelle China immerhin 112 und damit 25 Prozent der über 400 Einhorn-Unternehmen, also Startups mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar. Es sei nach den USA damit der zweitgrößte Player, so eine Studie von CB Insights.



"Wir sehen insgesamt drei strukturelle Trends, die Chinas Wachstum weiterhin nachhaltig ankurbeln: Technologie und Innovation, ein starker Binnenkonsum und die zunehmende Branchenkonsolidierung", so Lo. China sei mit Vollgas unterwegs von der exportorientierten zu einer konsum- und innovationsgetriebenen Wirtschaft. Die schiere Größe des Binnenmarktes, hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung und ein riesiger Talentpool von jährlich rund sieben Millionen Hochschulabsolventen würden diesen Wandel unterstützen. "Wir sehen hohe Wachstumschancen, besonders im Dienstleistungsbereich. Steigende Einkommen, niedrige Haushaltsverschuldung und diversifiziertere Verbraucherprofile stützen diese Entwicklung."



Dementsprechend ist BNP Paribas Asset Management in China positioniert: Im Portfolio würden sich aktuell gut geführte Branchenführer, etwa aus den Bereichen Technologie und Konsumgüter wie Lebensmittel und Haushaltswaren, finden. Dann Titel, die auch im aktuell unsicheren Marktumfeld widerstandsfähig seien, etwa aus dem Gesundheitswesen. Und schließlich zu nennen seien Aktien rund um Immobilien oder Zement, also Titel, die von den antizyklischen Aufbaumaßnahmen der lokalen Verwaltungen profitieren würden. "Kurz gesagt: Wir glauben, dass China zu groß ist, um es zu ignorieren - auch wenn Investoren die Risiken nicht unterschätzen sollten", erkläre Lo. Angesichts der Volatilität des Marktes sei es für Anleger von entscheidender Bedeutung, die Ereignisse genau zu beobachten. Neue Bewertungen und Ergebnisse würden taktische Portfolioanpassungen erfordern. Um die langfristigen Wachstumschancen zu nutzen, bedürfe es lokaler Expertise und eines versierten Investmentteams. (22.06.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die COVID-19-Pandemie in China ist weitgehend eingedämmt, Beschränkungen werden allmählich aufgehoben, so die Experten von BNP Paribas Asset Management.Die Regierung könne sich auf die Neubelebung der Wirtschaft und Anleger könnten sich auf Investitionsmöglichkeiten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt konzentrieren. Bewertungen, die derzeit niedriger seien als die vieler anderer Aktienmärkte, würden ihre Chancen erhöhen, vom Wachstum in China zu profitieren. "Unser Vertrauen in chinesische Aktien wächst. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen", erklärt Chi Lo, Chefvolkswirt für China bei BNP Paribas Asset Management mit Sitz in Hongkong.Zuletzt habe die chinesische Industrie, auch in der Region Hubei, wieder nahezu ihre volle Kapazität erreicht. Im Dienstleistungs- und Konsumsektor schreite die Erholung etwas langsamer voran, was durch teilweise Reisebeschränkungen und den Verlust von Arbeitsplätzen und Einkommen begründet sei. "Insgesamt jedoch zeigt die allmähliche Rückkehr zur Normalität, dass die Nation relativ schnell wieder auf die Beine kommt", so Lo. "Größte Risiken derzeit sind eine zweite Infektionswelle - und zu wenig Auslandsnachfrage."