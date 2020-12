Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie entwickelte sich trotz zweiter Coronavirus-Welle bis zuletzt äußerst dynamisch, so die Analysten von Postbank Research.Nach den kräftigen Zuwächsen liege der Output der Industrie insgesamt nur noch knapp fünf Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Stimmungsdaten aus dem November würden auf ein zwar etwas verlangsamtes, aber immer noch deutliches Wachstum der deutschen Industrie hindeuten. Aber selbst wenn der Sektor im November/Dezember stagnieren würde, läge das Plus bei der Industrieproduktion im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal immer noch bei rund fünf Prozent. Dies würde einen Wachstumsbeitrag für das BIP von etwa einem Prozent implizieren. Das sollte ausreichen, um das zu erwartende Minus im Dienstleistungssektor infolge des zweiten Lockdown auszugleichen.Anstelle des prognostizierten leichten Rückgangs könnte das BIP in Deutschland im Schlussquartal daher vielleicht sogar einen kleinen Anstieg verzeichnen. Nach einer anfänglichen Konsolidierung habe der Euro gegenüber dem US-Dollar gestern erneut zulegen können. (08.12.2020/ac/a/m)