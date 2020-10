Essen (www.aktiencheck.de) - Ein möglicher Machtwechsel in Washington wird zwei Wochen vor der Wahl immer wahrscheinlicher, so die Analysten der National-Bank AG.AktienDie Aktienmärkte würden angesichts der aktuell signifikant steigenden Corona-Fallzahlen - gerade auch in Europa - weiterhin sehr widerstandsfähig erscheinen. Die Analysten der National-Bank AG würden nach der US-Wahl in Anbetracht der wachsenden Wahrscheinlichkeit einer "blauen" Welle" weitere Kurssteigerungen erwarten. Gerade die Rückkehr der Verlässlichkeit in die US-Politik sollte für die Aktienmärkte vor dem Hintergrund der Handelszwistigkeiten der letzten Jahre ein nicht zu unterschätzender Rückenwind sein. Gerade das Verhältnis zu Europa dürfte sich signifikant verbessern, imVerhältnis zu China werde dies für den Ton gelten, inhaltlich würde sich diesbezüglich auch unter einem US-Präsidenten Biden nicht viel ändern. Zu groß sei über alle Parteilager hinweg der Argwohn gegenüber China und dessen Geschäftspraktiken. Im übrigen stelle dies einen der wenigen inhaltlichen Übereinstimmungen in der US-Politik zwischen den Republikanern und den Demokraten dar. Mittel-bis langfristig spreche aus Sicht der Analysten der National-Bank AG vieles für weiter steigende Aktienkurse. Eine nahezu sichere Fortführung der ultraexpansiven Geldpolitik der Notenbanken und die damit einhergehende nahezu zementierte Alternativlosigkeit zur Aktienanlage in der Vermögensdisposition, seien dies bezüglich die Hauptpfeiler der Optimismus der Analysten der National-Bank AG. (20.10.2020/ac/a/m)