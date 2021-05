Tradegate-Aktienkurs Trip.com-Aktie:

31,60 EUR +2,27% (17.05.2021, 16:13)



Nasdaq-Aktienkurs Trip.com-Aktie:

38,08 USD +1,52% (17.05.2021, 16:05)



ISIN Trip.com-Aktie:

US89677Q1076



WKN Trip.com -Aktie:

A2PUXF



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Deutschland:

CLV



Ticker-Symbol Trip.com-Aktie Nasdaq:

TCOM



Kurzprofil Trip.com:



Trip.com Group, Ltd. (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) (ehemals Ctrip.com International) ist ein Reiseunternehmen, das Hotelübernachtungen, Flugtickets und Pauschalreisen in China anbietet. Insbesondere auf Individualreisen im Geschäfts- und Freizeitbereich zielt dessen Portfolio ab. Zudem werden chinesischen Großunternehmen Reiseverwaltungsdienste offeriert. (17.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trip.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Trip.com Group Ltd (ISIN: US89677Q1076, WKN: A2PUXF, Ticker-Symbol: CLV, NASDAQ-Symbol: TCOM) unter die Lupe.China habe die Corona-Krise si gut im Griff, dass Reisen im großen Stil wieder möglich seien. Allein über die Mai-Feiertage sollten offiziellen Schätzungen zufolge rund 250 Mio. Menschen im Land unterwegs gewesen sein. Kein Wunder, dass nun auch Morgan Stanley mit einem aktuellem Votum zusätzlichen Optimismus für den Branchenprimus Trip.com verbreite.Aus Sicht der US-Investmentbank sei ein Reiseboom nach der Corona-Krise in Sicht. Damit sollten sich auch die Ergebnisse bei Trip.com verbessern und die Aktie in den Sommermonaten beflügeln, heiße es. Analyst Alex Poon habe das in Shanghai ansässige Online-Reisebüro von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und ein Kursziel von 50 USD genannt.Die Trip.com-Aktie gewinne vorbörslich rund 3% und notiert bei 38,50 USD. Mit dem Überwinden des Widerstands bei 40,91 USD würde ein frisches, charttechnisches Kaufsignal generiert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Trip.com-Aktie: