NASDAQ-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:

50,814 USD +2,41% (01.03.2021, 15:30)



ISIN TripAdvisor-Aktie:

US8969452015



WKN TripAdvisor-Aktie:

A1JRLK



Ticker-Symbol TripAdvisor-Aktie:

T6A



NASDAQ-Symbol TripAdvisor-Aktie:

TRIP



Kurzprofil TripAdvisor Inc.:



TripAdvisor (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) gehört zu den führenden Online-Reiseplanern. Das US-Unternehmen betreibt die Internetseite tripadvisor.com und bietet Recherchemöglichkeiten mit Rezensionen und Meinungen der Nutzer und Kunden, die bestimmte Ausflugsziele und Unterkünfte betreffen. TripAdvisor generiert sein Einkommen durch klick- und anzeigenbasierte Werbung, Abonnement-Modelle für die Präsentation von Angeboten auf den Unternehmenswebseiten und Buchungsgebühren. (01.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TripAdvisor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Reiseplaners TripAdvisor Inc. (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TripAdvisor habe massiven Umsatzeinbruch gemeldet, aber man schaue optimistisch in die Zukunft. Es gebe nämlich Umfragen, die die enorme Sehnsucht der Menschen nach einer Urlaubsreise zeigen würden. Man habe lange Zeit im Home Office gesessen und für das Durchhalten wolle man sich belohnen, deswegen dürfe das etwas Teures sein. Das Nachholeffekt sei eben das, was die Aktien momentan treibe. Selbst von dem Vor-Corona-Niveau aus habe sich die TripAdvisor-Aktie deutlich nach oben entwickelt: Es sei also nicht nur der Crash aufgeholt, sondern es sei noch draufgelegt worden. Das sorge dafür, dass bei vielen Werten, die Probleme im operativen Geschäft gehabt hätten, die Bewertungen nach oben gelaufen seien. Dies könnte dazu führen, dass man bei solchen Werten in den kommenden Monaten stärkere Schwankungen sehen wird, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur TripAdvisor-Aktie. (Analyse vom 01.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TripAdvisor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:41,45 EUR +0,79% (01.03.2021, 15:39)