Der Trend hin zu gesundheitsbewusstem Konsum profitiere als solcher außerdem vom Internet, das die Markteintrittsbarrieren gesenkt habe. Dies gelte für alle Teilbereiche der Branche - Herstellung, Vermarktung und Verkauf. Einen weiteren Schub habe der Trend durch die Ausbreitung von Startup-Unternehmen erhalten. Dadurch seien neue und innovative Wege der Nahrungsmittelproduktion möglich geworden. Impulse kämen auch von sozialen Medien, da Plattformen wie Instagram und Snapchat zielgerichtete Werbung ermöglichen würden. Nicht zuletzt könne jedes Unternehmen dank Online-Handel und Logistik seine Produkte dem Kunden direkt an die Haustür liefern.



Heutzutage würden sich junge Verbraucher öfter gesund ernähren und sich bei der Suche nach den passendsten Nahrungsmitteln auf das Internet stützen. Infolgedessen müssten sich Hersteller traditioneller verpackter und verarbeiteter Nahrungsmittel neu erfinden, da Anbieter frischer und biologischer Nahrung sowie Essenslieferanten und Online-Supermärkte dem Bedarf der Millennials besser gerecht würden.



Zudem habe die Ausbreitung des Internets und des Online-Handels die Markteintrittsbarrieren für neue Anbieter in diesem Bereich gesenkt. Es sei noch nie einfacher gewesen, eine neue Marke zu schaffen und Werbung dafür in Netzwerken wie Instagram zu machen. All diese Entwicklungen hätten sich auf die Hersteller traditioneller Nahrungsmittel disruptiv ausgewirkt. Viele Jahre lang habe ihr Fokus auf einer effizienten Fertigung und dem Senken der Preise gelegen, was häufig zulasten der Qualität und der gesundheitlichen Wirkungen gegangen sei.



Mittlerweile seien die Verbraucher viel besser informiert und würden sich für andere Marken und Produkte entscheiden. Es stelle keine Überraschung dar, dass die Renditen der meisten in den USA ansässigen traditionellen Hersteller verpackter Nahrungsmittel mindestens seit 2017 im Vergleich zum S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) gesunken seien. Viele dieser Unternehmen würden nun anstreben, ihr Produktangebot durch Übernahmen neu auszurichten.



Wer das Segment gesundheitsbewussten Konsums verstehe, könne als Anleger erhebliche Vorteile realisieren. Die strukturellen Gewinner dieses Trends könnten entweder neue Anbieter sein, die davon zu profitieren imstande seien, oder traditionelle Nahrungsmittelhersteller mit gut abgestimmtem Produktangebot.



Die Experten von ROBECO würden glauben, dass innerhalb dieses Segments der Markt für spezielle Zutaten stark wachse und eine bedeutende Anlagechance beinhalte. Ein Beispiel dafür sei die Produktion der Enzyme, die zur Herstellung probiotischen Joghurts erforderlich seien. Derzeit betrage der Wert des Markts für Spezialzutaten rund 75 Milliarden US-Dollar. Damit stehe er noch am Anfang verglichen mit den großen Anbietern verpackter Nahrungsmittel. Jedoch wachse er immer schneller und werfe hohe Gewinnmargen und Renditen ab.







