Trainline plc (ISIN: GB00BKDTK925, WKN: A2PMMM, Ticker-Symbol: 2T9A, NASDAQ OTC-Symbol: TNLIF) ist die weltweit führende unabhängige Bahn- und Busreiseplattform. Das Unternehmen arbeitet mit Hunderten von Bahn- und Busunternehmen in 45 Ländern in Europa und Asien zusammen. Durch sein breites Spektrum an Partnern deckt man ca. 80% der EU-Schienen und ca. 60% der Buslinien in Europa ab. (06.01.2021/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AKO Capital LLP eröffnet Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Trainline:

Die Finanzprofis des Hedgefonds AKO Capital LLP starten eine Leerverkauf-Attacke auf die Aktien von Trainline plc (ISIN: GB00BKDTK925, WKN: A2PMMM, Ticker-Symbol: 2T9A, NASDAQ OTC-Symbol: TNLIF).

Die Finanzprofis des Hedgefonds AKO Capital LLP sind am 05.01.2021 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,62% der Aktien von Trainline eingegangen.

Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Trainline-Aktien:

Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Trainline: mindestens 0,62%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.