Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) war mit einem Umsatz von 409 Mio. Euro im März erneut die mit Abstand meist gehandelte Aktie an der Tradegate Exchange, so die Deutsche Börse AG.Der mit Abstand größte Teil des Orderbuchumsatzes entfalle mit 8,4 Mrd. Euro auf Aktien. Besonders beliebt gewesen seien bei Anlegern neben der Amazon.com-Aktie die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Titel Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit 278 Mio. Euro Umsatz, Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit 210 Mio. Euro, Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) mit 174 Mio. Euro, Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) mit 168 Mio. Euro und RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) mit 168 Mio. Euro.Weitere beliebte ausländische Aktien seien die Papiere von Facebook.com (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) mit 194 Mio. Euro, Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) mit 140 Mio. Euro, Tencent Holdings (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) mit 122 Mio. Euro und Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) mit 113 Mio. Euro Handelsumsatz gewesen. (12.04.2018/ac/a/m)