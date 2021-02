Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

66,20 EUR +0,30% (15.02.2021, 11:24)



Tokio-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

8.456 JPY +0,51% (15.02.2021)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (15.02.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) von 6.700 auf 7.900 JPY.Wieder einmal zeige sich mit den Nunmonatszahlen 2020/21, dass der japanische Konzern grundsätzlich sehr konservativ plane, so dass Toyota Motor häufig positiv "überraschen" könne, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Kurs der Toyota Motor-Aktie habe seit dem 52-Wochen-Tief im März 2020 um mehr als 40% zulegen können und notiere nicht mehr weit entfernt vom Rekordhoch im Jahr 2015. Operativ stecke Toyota Motor die Corona-Krise deutlich besser weg als die meisten anderen Automobilhersteller. Der Titel des größten Autobauers der Welt, den Toyota Motor nach fünf Jahren von Volkswagen haber zurückerobern können (2020: Toyota Motor 9,53 Mio., Volkswagen: 9,31 Mio. Autos), sei eher etwas für die Geschichtsbücher, als dass er einen Wert an sich habe.Mit Blick auf das mittlerweile doch recht hohe Bewertungsniveau der Toyota-Aktie fühlt sich Frank Schwope, Analyst der NORD LB, mit seiner Halteempfehlung für das Wertpapier recht wohl. Das Kursziel passt er von 6.700 auf 7.900 JPY an. (Analyse vom 15.02.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Toyota Motor Corp.": Keine vorhanden.Börsenplätze Toyota Motor-Aktie: