Börsenplätze Toyota Motor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

64,40 EUR +1,58% (07.11.2019, 15:02)



Tokio-Aktienkurs Toyota Motor-Aktie:

7.736 JPY +1,14% (07.11.2019)



ISIN Toyota Motor-Aktie:

JP3633400001



WKN Toyota Motor-Aktie:

853510



Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Toyota Motor-Aktie:

TOYOF



Kurzprofil Toyota Motor Corp.:



Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) ist der größte japanische Fahrzeughersteller und nimmt auch auf dem internationalen Markt eine führende Position ein. Das Angebot des Autoproduzenten umfasst PKW's, Minivans, Jeeps, Luxuslimousinen, Sportwagen und Trucks. Die Fahrzeuge werden unter den Markennamen Toyota, Lexus und Daihatsu vertrieben. (07.11.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Toyota Motor-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) von 6.600 auf 7.200 JPY.Die japanische Automobilindustrie bereite sich auf die Disruption der Automobilwelt vor, die in den nächsten Jahren infolge der Elektromobilität und des Autonomen Fahrens stark an Dynamik gewinnen werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Land der aufgehenden Sonne scheine sich ein neuer Autoriese zu formen. 2017 habe Toyota den relativ kleinen japanischen Hersteller Mazda an sich gebunden und rund 5% der Anteile an diesem erworben. Mazda habe im Gegenzug 0,25% der Toyota-Anteile übernommen. Zudem habe Toyota Ende August dieses Jahres mitgeteilt, sich mit einem Anteil von 4,94% an Suzuki zu beteiligen, während Suzuki 0,2% der Aktien an Toyota erwerben wolle. Schließlich habe Toyota Ende September erklärt, seine Beteiligung an Subaru von 17% auf 20% aufstocken zu wollen. Im Gegenzug wolle Subaru Anteile an Toyota im gleichen Wert erwerben.Zusammen seien die vier japanischen Automobilkonzerne auf einen Absatz von rund 16,5 Mio. Autos im Jahr 2018 gekommen. Die kurz vor der Hochzeit stehenden PSA und FCA kämen mit 8,7 Mio. Einheiten nur auf etwas mehr als die Hälfte. Zudem habe Toyota heute erklärt, mit dem chinesischen Automobilhersteller BYD ein 50:50-Joint-Venture für die Entwicklung von Elektroautos zu gründen.Mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld und das operative Geschäft bleibt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Toyota Motor-Aktie mit einem von von 6.600 auf 7.200 JPY angehobenen Kursziel. (Analyse vom 07.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Toyota Motor Corp.: Keine vorhanden.