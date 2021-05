ISIN Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (14.05.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Total-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) charttechnisch unter die Lupe.Während der Ölpreis (WTI) sein Vorkrisenniveau längst wieder erreicht habe, sei die Erholung bei den allermeisten Öltiteln noch nicht so weit fortgeschritten. Doch nicht nur der äußere Umstand einer nennenswerten Underperformance im Vergleich zum "schwarzen Gold" mache die Total-Aktie derzeit interessant. Vielmehr befinde sich das Ölpapier in einer spannenden charttechnischen Ausgangslage. Schließlich sei es zuletzt zu einem Pullback an die obere Begrenzung der jüngst ausgeprägten Flaggenkonsolidierung gekommen. Auf dieser Basis sei zudem die Ausprägung eines "morning stars" gelungen. Dieses konstruktive Candlestickmuster nähre die Hoffnung auf einen langfristigen Doppelboden, wodurch perspektivisch auch das Vorkrisenniveau von rund 50 EUR wieder ins Blickfeld rücken dürfte. Das bisherige Jahreshoch bei 42,19 EUR sowie die 200-Wochen-Linie (akt. bei 43,93 EUR) würden dabei wichtige Etappenziele definieren. Um das Ziel "Vorkrisenlevel" nicht leichtfertig auf das Spiel zu setzen, sollte die Total-Aktie die Kumulationszone aus der alten Flaggenbegrenzung (akt. bei 36,87 EUR) und dem jüngsten Verlaufstief bei 36,37 EUR in Zukunft nicht mehr unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link