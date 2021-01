Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

36,98 EUR -0,31% (18.01.2021)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (19.01.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) weiterhin zu kaufen.Total erwerbe eine 20%-ige Beteiligung an der Adani Green Energy Ltd. (AGEL) von der Adani Group. Zudem kaufe Total einen 50%-igen Anteil an den von AGEL betriebenen Solarparks (2,35 GW). Der Kaufpreis belaufe sich auf 2,5 Mrd. USD. Bei AGEL handle es sich um eines der größten indischen Erneuerbaren Energien-Unternehmen (2,85 GW in Betrieb; Ziel bis 2025: 25 GW). Die Akquisition sei konform mit der Strategie des Total-Konzerns (Klimaneutralität bis 2050, u.a. durch Ausbau der Erneuerbaren Energien-Kapazitäten). Total finanziere die Transaktion durch die Emission zweier Hybridanleihen (1,5 Mrd. Euro mit Kupon von 1,625% p.a. und ersten Kündigungstermin nach sieben Jahren; 1,5 Mrd. Euro mit Kupon von 2,125% p.a. und ersten Kündigungstermin nach zwölf Jahren).Die Finanzierungkosten (56 Mio. Euro p.a.) erachte der Analyst als sehr günstig. Trotz des verstärkten Engagements in Alternativen Energien werde die Geschäftsentwicklung des Total-Konzerns bis auf weiteres maßgeblich durch die Öl- und Gaspreise determiniert. Die für die Analysten überraschende Entscheidung der "OPEC+", die Ölförderung im Februar und März deutlich zu kürzen, sei zumindest kurzfristig positiv für die Preisentwicklung und damit für den Konzern. Allerdings könnte sich dieser Schritt mittel- und langfristig als "kontraproduktiv" erweisen. Seine Prognosen habe er teilweise erhöht (u.a. EPS 2021e: 3,36 (alt: 3,11) USD). Er sehe den Total-Konzern im Öl- und Gas-Coverage-Universum am besten auf die Herausforderungen des Sektors (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) vorbereitet.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Total-Aktie nach wie vor "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 38,00 auf 39,00 Euro angehoben. (Analyse vom 19.01.2021)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:37,135 EUR +1,30% (19.01.2021, 11:17)