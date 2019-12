Börsenplätze Total-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:

47,81 EUR +0,80% (12.12.2019, 16:36)



Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

47,76 EUR +0,76% (12.12.2019, 16:43)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (12.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Kaum ein Basiswert reagiere auf politische oder wirtschaftliche Meldungen so stark wie der Ölpreis. Somit sei das "schwarze Gold" sehr häufig Schwankungen ausgesetzt. Diese Tatsache berge für viele Investoren mögliche Chancen.Seit ungefähr eineinhalb Jahren sinke die Nachfrage nach Öl stetig, was natürlich auch direkte Auswirkungen dessen Preis habe. Ein entscheidender Grund dafür sei der fortwährende Handelskonflikt zwischen den Wirtschaftsmächten USA und China."Dadurch gerieten die Nordsee-Öl Brent sowie das amerikanische Gegenstück WTI in den letzten Monaten spürbar unter Druck. Momentan scheint es so, als rücke eine Lösung des Konfliktes zwischen den USA und China in greifbare Nähe. Sollten beide Parteien sich weiterhin kooperativ zeigen, könnte es bald zu einer Einigung und damit zum Abbau der gegenseitigen Strafzöllen kommen. Ein wichtiger Faktor könnte auch die Präsidentschaftswahl 2020 in den USA sein. Es liegt sehr wahrscheinlich im Interesse des amtierenden Präsenden Donald Trump die Problematik noch vor der Wahl zu lösen, um bei den Wählern zu punkten. Diese Übereinkunft hätte direkte Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum und somit auch die Ölpreisentwicklung", habe Stefano Angioni von der Société Générale gesagt.Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor sei die Fördermengenregulierung der OPEC. "Ihre Maßnahmen haben erheblichen Einfluss auf den Ölpreis. Dabei spielt besonders Meinungsführer Saudi-Arabien eine entscheidende Rolle. Im Zuge des laufenden Börsengangs von Aramco streben die Saudis eine Stabilisierung auf möglichst hohem Niveau an. Das hätte ebenfalls steigende Kurse zur Folge. Für Trader, die auf eine baldige positive Entscheidung setzen könnten Endlos Turbos Long auf Brent eine interessante Wahl darstellen", so Angioni.Andererseits spiegle die Forwardkurve die kumulierten Erwartungen der Marktteilnehmer wider. "Der Markt" rechne also kurz- bis mittelfristig tendenziell eher mit fallenden Ölpreisen, was wohl insbesondere auf Sorgen hinsichtlich der Nachfrage zurückzuführen sei.So habe die OPEC erst Anfang November ihre mittelfristige Prognose für den weltweiten Verbrauch zurückgenommen. Statt 104,5 Millionen Barrel pro Tag sollten es 2023 nun nur noch 103,9 Mio. Barrel sein. Dabei verweise das Öl-Kartell insbesondere auf die wachsenden Klimaschutzbemühungen westlicher Länder sowie den steigenden Einsatz alternativer Kraftstoffe. "Elektroautos, die derzeit zwar noch einen geringen Anteil an der Weltflotte haben, gewinnen an Fahrt", so die OPEC. "Anleger, die diese Meinung teilen, könnten ihre Strategie mit entsprechenden Short Turbos umsetzen. Insgesamt bleibt die Preisentwicklung von Öl also wie so oft spannend", lautet das Fazit von Stefano Angioni von der Société Générale. (Analyse vom 12.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link