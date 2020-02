Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (06.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Trotz eines schwierigen Marktumfelds mit niedrigeren Öl- und Gaspreisen sowie geringeren Raffinerie-Margen habe der französische Konzern im vierten Quartal 2019 in etwa genauso viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Die Produktion habe deutlich gesteigert werden können. Auch für das laufende Jahr peile Total wieder eine höhere Förderung an. Darüber hinaus solle auch die Dividende weiterhin kontinuierlich steigen. Für das abgelaufene Jahr würden die Aktionäre 0,68 Euro erhalten. Zudem sollten im laufenden Jahr Aktien im Volumen von 2 Mrd. Euro zurückgekauft werden.Die Total-Aktie bleibe der Favorit des "Aktionärs" unter den westlichen Energieriesen. Der Konzern verfüge über eine solide Bilanz und strategisch kluge Marktstellung, mit einer guten Position Zukunftsmärkten wie z.B. Elektromobilität der teilweise auch im Wasserstoffsektor. Zudem dürfte die Förderung weiter wachsen. Darüber hinaus locke die Total-Aktie mit einer sehr günstigen Bewertung (KBV von 1,0 und 2021er-KGV von 9) und einer hohen Dividendenrendite von 6%. Die Total-Aktie bleibe daher ein Kauf (Stopp: 38,00 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Total, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:46,27 EUR +1,85% (05.02.2020, 10:29)